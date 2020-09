¡GRACIAS ROSALES!

Cuelga las botas. El defensa central Jonathan Rosales (30 años) deja el fútbol profesional tras 6 temporadas vistiendo la camiseta del Linares Deportivo. Atrás quedan sus 173 partidos disputados en los que anotó 13 goles y que le han servido para disfrutar de dos ascensos, el primero ante el Castellón (2015) y el último, tras la resolución de la Federación Española de Fútbol por la pandemia del coronavirus.

El propo jugador lo ha anunciado este mediodía en rueda de prensa, sorprendiendo a propios y extraños, acompañado del presidente del club, Jesús Medina, y el director deportivo, Miguel Linares. Sus compañeros en el verde lo han arropado al completo, así como los miembros del cuerpo técnico y otros miembros de la entidad. Detrás de esta decisión está la lesión que sufría el año pasado durante el encuentro disputado ante el Tenerife B, de fase de ascenso (rotura del tendón de Aquiles).

"He intentado por todos los medios volver al nivel que tenía antes de la lesión. Me he esforzado pero no creo que esté a la altura de lo que requiere la categoría, así que lo mejor es dar un paso al lado para intentar ayudar de otra forma. Tenía claro que quería estar cerca y me gustaría aportar desde otra perspectiva. Desde el club son todo facilidades y, una vez más, ha vuelto a pasar. Les debo mucho a esta directiva", ha explicado el capitán azulillo.

Palabras honestas del jugador que, recuerden, llegó al Linares en la temporada 2013/14. Ese año, el equipo obtuvo el segundo puesto en Tercera División pero, al año siguiente, firmaría el ascenso a Segunda B ante el Castellón. Fue en el " Nuevo Castalia" donde "El Mariscal" marcaba uno de los goles que pasarán a la historia azulilla, cuando desde el punto de penalti agrandaba la distancia en el marcador para tranquilidad del conjunto que, por entonces, entrenaba Antonio José Muñoz "Torres".

En la categoría de bronce del fútbol español estuvo otras dos temporadas más antes de marcharse al San Rafel en la 2017/18. Al siguiente curso deportivo regresaría al club minero para sumarse a la plantilla de la campaña 18/19 hasta la 2019/20. Esta última se recordará siempre por los impecables números del líder del grupo IX y, como no, el merecido ascenso a Segunda B en un año marcado por el impacto de la Covid-19.

El dorsal 4 del Linares Deportivo ha querido despedirse de la afición linarense con las palabras que se recogen en el siguiente enlace, un vídeo realizado por los compañeros de Linares Fútbol en las que, visiblemente emocionado, Rosales anunciaba su decisión de abandonar el fútbol como jugador.

Nuestra emisora, además, ha dedicado de manera íntegra el espacio SER Deportivos a su figura, la del capitán que supo unir a todos los vestuarios con los que le tocó lidiar, desde la elegancia, educación y muestra de valores difíciles de superar. Hoy más que nunca, Radio Linares quiere dar las gracias a Jonathan Rosales por sus años como futbolista azulillo. La ciudad a sus pies, Mariscal.