"Cuando crezcáis, no tendréis enemigos, sino adversarios. Respetadlos, aprended de ellos, intentad llegar a puntos de unión. Rechazad a aquellos que insulten, que utilicen la violencia o quieran tener la posesión de la verdad." Estas frases me las decía una maestra hace ya más de 30 años. Era mayor, sabia, sus explicaciones nunca las podré olvidar. Aprendí con ella, pero sobre todo me educó y me enseñó.

Comienzo así, hoy mi comentario, porque quiero rendir un homenaje a nuestros maestros y profesores que han comenzado un curso escolar lleno de incertidumbres y miedos.

Estos días he podido hablar con muchos profesionales que están nerviosos, intranquilos, incluso algunos un poco asustados. La situación provocada por el Coronavirus ha hecho que todo cambie. Cumplir los protocolos de seguridad y las medidas sanitarias, mantener las distancias de seguridad, lavarse las manos, abrir las ventanas, no poder abrazar a los pequeños o darles una caricia, los grupos burbujas... son algunos de los nuevos ingredientes que tienen que afrontar en esta nueva época.

Dieron lo mejor de sí durante el confinamiento y ahora se están reinventando para asegurar una educación de calidad. Ellos quieren su clase presencial, sentir el calor de los pequeños y la convivencia con sus compañeros.

No lo tuvieron fácil antes de esta maldita pandemia. Aula masificadas, algunos padres en vez de ayudar, dificultan su labor educativa, los recortes llegaron a las aulas y de qué manera, su profesión no es valorada por la sociedad Se hace burla de sus vacaciones, pero nadie habla del trabajo que se llevan a casa o del tiempo que dedican a sus alumnos fuera del horario escolar

Hoy me acuerdo de tantos maestros y maestras que he tenido que me han educado, enseñado, ayudado, valorado. Personas que me han ayudado a ser crítico, reflexivo. A apostar por el ser frente al tener. Algunos ya mayores, otros más jóvenes, que apostaban por las personas y que nos hacían sacar lo mejor de mí y de los demás

Gracias Maestros y Maestras porque tu profunda vocación de enseñar, se renueva cada vez que se inicia otro año escolar, y este año más aún por el Covid.

Gracias por enseñarnos un modo diferente de ver las cosas, por proponernos dudar, cuestionar y por alentarnos a ponernos de pie ante la vida.

Gracias por haber enseñado a tantos niños, por enseñarles a crecer libres y superarse, porque a lo mejor en tu entrega generosa a ellos, dejaste escapar la oportunidad de tener tus propios hijos.

¡Gracias!

Por haber repetido tantas veces ese tema tan difícil de comprender y esperar con paciencia hasta que lo entendiera completamente.

Gracias por haber creído en nosotros, a pesar de nosotros mismos.

¡Gracias!

Por haber perdido tus ratos de descanso y quedarte a mi lado, para escucharme o darme un consejo.

Por haberme entusiasmado para hacer esas cosas que al comienzo rechazaba.

Por ser guía y amigo, por enseñarme que cuando algo me cuesta mucho trabajo, siempre estás allí dispuesta a ayudarme.

Pero sobre todo, ¡Gracias! por enseñarnos con tu ejemplo que alcanzar el horizonte no es tarea imposible, que podemos ser mejores si nos esforzamos y que a pesar de todo lo que nos suceda.