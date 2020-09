Mariano Rajoy: "Ojalá que todos entendiesen el partido como Romay"

Mariano Rajoy ha estado en A Coruña. Ha sido la pasada tarde en una de sus contadas apariciones públicas desde que dejó de presidir el Gobierno. Lo ha hecho para arropar a José Manuel Romay Beccaría en la presentación de su libro de memorias. Un acto que ha contado también con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El ex Presidente del Gobierno ha llegado a la sede de Afundación, lugar de celebración del acto, declinando responder a las preguntas de los periodistas sobre la imputación del que fuera su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Rodeado de cámaras y micrófonos, se limitó a decir que venía a la presentación del libro de Romay, que es "un acontecimiento muy importante". No hubo más oportunidades para insistir.

En su disertación llena de alabanzas al ex Ministro de Sanidad, Mariano Rajoy Brey ha reivindicado su figura como "esa estirpe de servidores públicos de los que hoy", precisó,"no andamos especialmente sobrados". A renglón seguido y tras hacer una pausa quiso deslizar: "lo dejo ahí y, por cierto, no me refiero a nadie en concreto, salvo a aquellos en los que ustedes estén pensando en este momento". Rajoy en estado puro.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no se ha quedado atrás en los halagos y palabras de reconocimiento al que también fuera Vicepresidente de la Xunta, Conselleiro de Agricultura y de Sanidad con Manuel Fraga a la cabeza del gobierno gallego y después Ministro de Sanidad, entre otros muchos cargos. Para Feijóo, José Manuel Romay ha sido un hombre de Estado, un hombre de transiciones y clave en el autogobierno de Galicia.

Romay Beccaría, nacido en Betanzos hace 86 años y con 60 dedicados a la actividad pública, ha reivindicado la política como el arte de lo posible y de lo imposible. En una contundente defensa de la Transición española, el también ex presidente del Consejo de Estado ha reivindicado aquel tiempo como un éxito colectivo, "le pese a quien le pese". La situación de Cataluña es, a su juicio, el mayor desafío al que se enfrenta España. No debería haberse abandonado nunca, ha dicho, el planteamiento que sobre este tema mantuvo el Gobierno Rajoy.

La presentación del libro de memorias de Romay ha tenido lugar en la sede de Afundación, con su anfitrión entre los asistentes, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, acompañado del consejero delegado de la entidad, Enrique Botas. Han sido pocos los invitados presenciales al acto, en cumplimiento de las restricciones del aforo con motivo de la pandemia, por lo que fue retransmitido por streaming.

Al final, Rajoy se marchó como llegó. Sin una declaración sobre el caso Kitchen. Pasó de largo y se metió en el coche oficial, no sin antes saludar a un grupo de chavales que hacían lo propio desde la acera de enfrente en Los Cantones coruñeses.