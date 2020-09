Fernando Gómez: "En Elda no se prohíbe a nadie entrenar en la pista de atletismo"

El concejal de Deportes de Elda, Fernando Gómez, ha querido salir al paso de la publicación realizada el pasado jueves en la red social Facebook, por la atleta aspense afincada en Elda y perteneciente al C. A. Safor Teika, Pilar Rubio Sánchez en la que criticaba la actitud del Ayuntamiento de Elda al, según ella, le negaban la posibilidad de entrenar en la pista de atletismo de Elda para preparar su participación en el 55 Campeonato de España Máster al Aire Libre que se disputará en San Fernando (Cádiz) del 10 al 12 de octubre próximo.

En una publicación cargada de indignación, denuncia e ironía, Pilar Rubio decía, textualmente, que “este post se la dedico al Ayuntamiento de Elda y a la concejalía de Deportes. Estoy indignada porque en tres semanas tengo un campeonato de España, en el cual, les escribo para decirles que solo necesitaba la pista dos veces a la semana 1 hora, me la han negado, cuando esa pista la mayoría de veces esta solitaria, gracias de verdad por el apoyo al atletismo, digo este deporte porque los campos de fútbol se abarrotan de gente y no pasa nada, las pistas de patinaje ídem de lo mismo, una vez más, gracias @ayto_elda por vuestro apoyo a este gran deporte”.

Publicación de la polémica / Facebook

A la vista de las numerosas muestras de apoyo hacia la deportista y de repulsa por la actitud del consistorio eldense basándose en esa publicación, desde Radio Elda – Cadena SER se ha invitado a la atleta Pilar Rubio a hacer pública su denuncia y explicar lo sucedido a través de este medio, declinando amablemente la invitación que, sin embargo, sí ha aceptado el concejal de Deportes de Elda, Fernando Gómez, para aclarar lo sucedido y mostrar su malestar por esas declaraciones que, según el edil, “son una verdad a medias por no decir que no son verdad”.

Fernando Gómez tras aclarar que “en la pista de atletismo de Elda no se le niega la entrada a nadie y cualquier ciudadano puede acudir a ella”, ha querido recordar que “Pilar Rubio fue la primera atleta en entrenar en la pista de atletismo cuando se pudo abrir tras el estado de alarma y así lo hace asiduamente” añadiendo que “se le ofreció la posibilidad de entrenar, como a cualquier ciudadano, los lunes, miércoles y viernes que son los días destinados a atender las inscripciones de cualquier ciudadano, sea o no federado, porque los martes y jueves que es cuando a ella le venía bien, están reservados para los atletas federados del Club Atletismo Elda al que ella no pertenece porque su licencia es del C. A. Safo Teika de Gandía”. El concejal de Deportes de Elda recuerda que el uso de las instalaciones deportivas de la ciudad está amparado por un estricto protocolo anti COVID-19 “y el Ayuntamiento ha hecho un importante esfuerzo económico para poner en marcha un contrato extraordinario de limpieza de esas instalaciones para que puedan abrirse”.

Gómez desea “que Pilar Rubio cumpla su sueño de lograr éxitos en el Campeonato de España de veteranas, pero los recursos no son infinitos. Los atletas y todos los ciudadanos tienen gratis el acceso y servicios de luz, agua, conserjes y limpieza, pero deben inscribirse para poder hacer uso de la pista deben inscribirse por motivos de protocolo”.

De cualquier modo, el concejal de Deportes de Elda celebra que, tras hablar con Pilar Rubio, se haya solucionado y “podrá entrenar martes y jueves hasta que haya pasado el Campeonato de España y luego deberá volver a los entrenamientos, los lunes, miércoles y viernes como está establecido”.

Tras hablar con Fernando Gómez, este viernes por la tarde, Pilar Rubio eliminó la publicación de su Facebook que dio origen a la polémica sustituyéndola por otra en la que dice “Primero antes de nada, dar las gracias a todas a aquellas personas que me han ayudado en mi anterior post, solo decir que a partir de la semana que viene podré entrenar (los dos días que solicite para entrenar, la que me negaron),siempre rectificar es de sabios, y Segundo decir a esa gente, que respeto, que no gano nada por mentir, no me dedico a la política ni estoy pidiendo ninguna ayuda, solo luchaba por los días que solicite hace casi tres meses .Una vez más muchas gracias”.