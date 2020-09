Diez años sin José Antonio Labordeta

Un 19 de septiembre de 2010, José Antonio Labordeta falleció a los 75 años a causa de un cáncer y después de décadas desarrollando perfiles artisticos y creativos, políticos y educativos, que sirvieron para dejar firmemente marcada su huella en la sociedad aragonesa. Este mediodía lo hemos recordado en el programa A vivir Aragón, con Miguel Mena. Por los micrófonos de Radio Zaragoza han pasado su viuda Juana de Grandes y el bibliófilo y escritor José Luis Melero, y hemos recordado sonidos de hace una década.

La pandemia ha borrado la posibilidad de que a través de la fundación que lleva su nombre hubiera un homenaje, pero, quienes convivieron con él, mantienen la viveza de sus discursos que esfuman los efectos de una década desde su desaparición, como si hubiese sucedido ayer.

Casi recién llegada a Zaragoza después de varios meses, su viuda ha recordado en la Cadena SER los instantes fijados en su memoria de la despedida. Además de las filas en el Palacio de La Aljafería, donde se instaló la capilla ardiente, ha revivido el camino del Hospital Miguel Servet hasta su casa.

"Iba muy cansada" recuerda Juana de Grandes, "y de pronto dije para mí (no lo comenté en voz alta), 'me estoy volviendo loca; estoy oyendo por todos los sitios el 'Canto a la Libertad'". Cuando llegó a casa, "por los dos patios de mi casa, sin cesar las canciones de Labordeta; en aquel momento me di cuenta lo que se había perdido".

Sus restos ahora descansan en Villanúa (Huesca). "Siempre decía que querían que [sus restos] estuvieran entre Huesca y Zaragoza pero a mí me apetecía llevarlos a mi casa, a mi jardín, y ahí están, donde tengo una peonía, que es una flor muy frágil", señala De Grandes.

El bibliófilo y escritor José Luis Melero, miembro del patronato de la Fundación Labordeta, ha descrito en la Cadena SER algunas de sus virtudes que jalonan su legado, como "la defensa de las libertades, de la tolerancia, porque él tenía amigos en todas las partes, la generosidad en lo personal pero, sobre todo, el esfuerzo y el trabajo, la sinceridad y la nobleza".