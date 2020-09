A falta de gol, buena es la pizarra

Dos goles, seis puntos y el coliderato de Segunda. El Sporting de David Gallego empieza el curso rentabilizando al máximo su por otro lado escaso acierto goleador. Todo gracias, claro está, a una destacada solvencia defensiva y a un portero que, quizás no para las arcas, pero para el sportinguismo es una bendición que siga vistiendo de rojiblanco. En Cartagonova la gran reacción de Diego Mariño a un remate de cabeza de De La Bella permitió al Sporting mantener el 0-0 en el marcador hasta que, ya en la segunda parte, el gol de Gragera de cabeza permitió a los gijoneses sellar la segunda victoria de la temporada.

Hay momentos que cambian el destino. Para hacerlo en positivo hay que acertar en las decisiones y tener un punto de fortuna. Al Sporting le pasaron las dos cosas en el minuto 71 de partido. Se encontró con una falta innecesaria de Cayarga, fruto del ímpetu con el que el avilesino disputó todo el partido. Carmona se preparaba para botarla, pero David Gallego tuvo el acierto de pedir rápido el cambio y la fortuna de que Pedro Díaz estuviera preparado para entrar al terreno de juego. No sabemos lo que hubiera pasado en otro escenario, pero la realidad es que la sucesión de acontecimientos fue exitosa: Pedro puso el balón como sabe (perfecto, templado y con la fuerza y la altura necesarias) al segundo palo donde Gragera, completamente desmarcado, entraba para rematar de cabeza como ya quisieran algunos delanteros. Mientras en el campo los jugadores celebraban el gol que resolvía sus enormes problemas para generar ocasiones hasta ese momento (no habían producido ninguna, de hecho), David Gallego se giraba hacia la zona alta de la grada para compartir la celebración con uno de sus asistentes, encargado de la preparación del balón parado.

Ante los problemas, hay que buscar soluciones y alternativas. La pizarra lo fue esta vez para compensar el desatino ofensivo de un Sporting que, visto lo visto, deberá acostumbrarse a este tipo de situaciones. Con el gol respiró todo el equipo, pero especialmente debió de hacerlo un futbolista. Después de marcar un gran tanto ante el Logroñés, Djurdjevic volvió a ser el Djurdjevic que ya hemos conocido otras veces, elevado a la máxima potencia en un fallo escandaloso al desperdiciar un mano a mano en el que no confió en su propia zurda y el disparo le salió hacia el lado contrario. Todos firmarían que el serbio alternara así las jornadas todo el campeonato: un día un gran gol, otro día un gran ridículo. Por ahora su balanza está equilibrada.

No es lo único que no le funciona al Sporting. En Cartagonova el equipo jugó muchos minutos a merced del rival, al que ya se suponía impetuoso por el hecho de debutar en casa y que tiene bastante más argumentos que el Logroñés, víctima propicia en la primera jornada. El Sporting capeó el temporal durante la primera fase del partido, para luego tener más posesión pero nula profundidad y muchas imprecisiones en mediocampo. La presión del rival asfixió a los rojiblancos en la salida de balón, provocando muchos fallos de Javi Fuego, Gragera o Babin. Las bandas no le acaban de funcionar a Gallego; ni Aitor ni Gaspar estuvieron nada finos. Que Cumic aporte lo que se espera de él parece muy importante.

A partir del gol el Sporting fue mejor. De hecho pudo incrementar la renta en una gran acción colectiva en la que el portero local, con la cara, acabó desviando el disparo de Aitor García o en otro intento de Gragera de cabeza. El canterano sonreía porque parecía haberse convertido en un especialista en la materia. La sonrisa no se le quitó al final del partido porque su gran conexión con Pedro Díaz permitía al Sporting firmar un inicio de temporada que, al menos en resultados, resulta inmejorable.