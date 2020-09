"Confinamiento, de acuerdo, pero médico también"

Cadena SER

Menos medios para restricciones y más para sanitarios. Así se resume la reivindicación que desde este sábado sacará cada día a la calle a los vecinos de Sotillo de la Ribera, indignados por el excesivo rigor en la vigilancia de su confinamiento y la escasa diligencia en remediar sus carencias sanitarias. Dos cuestiones que consideran conectadas, porque consideran que las deficiencias en los rastreos por la falta de personal sanitario está en el origen del descontrol de los contagios en su municipio, causa de su confinamiento. Y mientras arrecian las carencias sanitarias con el adios de su médico coincidiendo con el inicio del confinamiento, no se ahorran esfuerzos en vigilar este aislamiento incluso con el corte de uno de los accesos más importantes del municipio y que supone la puerta de entrada desde Burgos a la comarca ribereña.

Cadena SER

Por todo ello alrededor de 150 vecinos salían a la calle estes sábado, cacerola, almirez, matraca o castañuela en ristre para pedirles a las autoridades que no se empleen tanto en el control de unas medidas que el propio pueblo se autoimpuso antes de que le obligaran y se centren más en remediar las carencias sanitarias, que como en el caso de Sotillo, les ha dejado sin médico justo el mismo día que iniciaban el confinamiento impuesto por la Junta.

Cadena SER

Pocas consignas se corearon, para dejar hablar a los instrumentos improvisados, excepto la de denunciar “Somo confinados, no delincuentes” y porque todo el mensaje quedaba claro en los carteles que portaban los manifestantes: “Las mujeres rurales también necesitamos matrona” “No somos ciudadanos de segunda” o “Somos niños, no adultos, necesitamos pediatra” porque a la manifestación acudieron personas de todas las edades, desde mayores con su cachava hasta familias jóvenes con niños y niñas y carritos de bebé.

Cadena SER

La pancarta que encabezaba la manifestación pidiendo Sanidad pública digna para el municipio de Sotillo se detuvo unos minutos frente a la barrera que cierra el acceso norte al municipo y que ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia ciudadana. El cierre de este acceso supone la obligación de hacer un rodeo de más de 20 kilómetros a pesonas del pueblo que van y vienen a Burgos a trabajar, o de más de 50 kilómetros a proveedores del propio municipio que, como el panadero, surten a todo el entorno.También las ocho bodegas de Sotillo, inmersas en plenos preparativos de la vendimia se están encontrando con estas dificultades para acceder a las viñas situadas en la mencioada carretera, obligados también a alargar sus trayectos con recorridos alternativos. Pero la protesta no se queda solo en las incomodidades que supone esta medida, porque los vecinos están convencidos de que con las drásticas medidas restrictivas y el excesivo rigor en su contol, se quiere tapar la incapacidad o la desidia de las autoridades en remediar las carencias sanitarias, en las que detectan el origen y el problema de la extensión de los contagios. “Todo esto viene porque no hay medios” dice una vecina, que se pregunta y se contesta con lógica “¿Por qué se están alargando tanto los casos aquí? Porque no hay medios médicos y se alargan los tiempos para hacer las PCR. Yo sé de casos que han dado positivo y que no han llamado a sus propios hijos para hacer la prueba hasta la semana siguiente.”

Cadena SER

La cacerolada se repetirá cada día a las siete de la tarde mientras continúe la barrera, que también impide el paso a una zona que forma parte del propio municipio, como es la localidad de Pinillos de Esgueva, entidad menor pertenediente al ayuntamiento sotillano.

Cadena SER

El propio alcalde de la localidad habla de ilegalidad para referirse a esta medida. Manuel Calvo ha trasladado el malestar del pueblo y sus argumentos al subdelegado del Gobierno, aunque lo único que ha conseguido es el compromiso de que la semana entrante la barrera se trasldará de un acceso a otro. De esta forma la idea es cortar a partir del lunes la salida (o entrada) desde Sotillo a La Horra y Roa, que también obliga a efectuar rodeos para llegar a estas localidades, pero más cortos, entorno a los diez kilómetros. Eso sí, aunque esta carretera no alcanza el numeroso tráfico de transporte de mercancías y reparto que la que ahora está cortada supone el inconveniente añadido de alargar el trayecto de los vecinos de Sotillo a su centro de salud, ubicado en Roa, donde,a demás, ahora tendrán que acudir de manera más frecuente al haberse quedado sin el médico que atendía el consultorio de la localidad.

La buena noticia que avanzaba el alcalde es que la incidencia de la covid está disminuyendo en el municipio. Ya tienen el alta médica casi la mitad de los afectados por el brote que provocó el confinamiento, dado que como se han cansado de reiterar los vecinos, las medidas de la Junta llegaron cuando había pasado lo peor. Paralelamente el ritmo de contagios en los ultimos días ha descendido de forma notable, aunque todavía siguen apareciendo. Dice Manuel Calvo que a principios de esta semana consultará los datos con el centro de salud de Roa y si la tendencia continúa siendo la misma solicitará a la Junta que revise las medidas restrictivas para que levante el confinamiento antes de que se cumplan los 14 días de plazo estipulados en un principio.