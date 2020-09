Entre la reconstrucción de la economía y la gestión de las residencias

La décimo primera legislatura echa a andar este martes 22 en Galicia. Es la más abierta y complicada debido a la pandemia y el cuarto mandato de Alberto Núñez Feijóo como presidente, tras conseguir mayoría absoluta en las elecciones de junio. Las tres fuerzas con representación en el Parlamento de Galicia han acordado crear por consenso una comisión en favor de la reconstrucción de la economía -y también de la cultura- de Galicia.

En el debate a tres en el programa A Coruña opina de Radio Coruña Cadena SER, el vicepresidente del Parlamento y presidente del PP provincial, Diego Calvo, ha manifestado la predisposición de los populares al acuerdo pero ha hecho valer la mayoría absoluta conseguida en las pasadas autonómicas, con sus 42 escaños.

"Ese acordo é necesario aunque teremos enfoques distintos e terá que ser a partir das propostas do grupo mayoritario", ha advertido Calvo. Para el político conservador, "non tería sentido -ha remarcado- que agora intentásemos dar un cambio ó que as urnas acaban de dicirnos hai dous meses". No obstante, la disposición del PP a llegar a acuerdos "é total", ha precisado.

El acuerdo es posible pero bajo la premisa de que no se produzcan más recortes y la Xunta de Galicia haga autocrítica de su gestión al frente de la pandemia, según la diputada del BNG por A Coruña, Mercedes Queixas. En su opinión, "a reconstrucción afecta a todo: educación , sanidade, industria, medio ambiente". La política nacionalista ha denunciado que A Coruña no entró en los planes de la Xunta durante los años de gobierno de Feijóo, "máis alá -dijo- da construcción dunha pasarela que tivo que ser xa reparada", en referencia a la pasarela del centro comercial Marineda City, en el polígono de Agrela.

Altura de miras para salir adelante es lo que ha reclamado el diputado del PSdG y vicesecretario xeral de los socialistas gallegos. Pablo Arangüena ha demandando "moito diálogo político para saír adiante nunha crise sen precedentes". En opinión del número dos del PSOE en Galicia, se precisa "un esforzo extra por parte de todos".

La labor parlamentaria en Galicia comenzará el 22 de septiembre con la celebración de un pleno ordinario. En la sesión, el BNG pedirá la creación de una comisión de investigación sobre el impacto de la Covid19 en las residencias de mayores.