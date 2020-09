'Ha sido muy difícil acostumbrarnos a su demencia'

Ángela fue diagnosticada de demencia frontotemporal con 74 años. La familia no lo tuvo fácil hasta que se descubrió realmente lo que le pasaba. Empezaron a notar un comportamiento fuera de lo normal. "Se mostraba antisocial con mucha violencia verbal y de la otra..." señala su hija Toñi Rodrigo.

Tuvieron que organizarse para atenderla las 24 horas del día. Toñi como mujer trabajadora recurrió al centro de día de Alois en Ciudad Real, durante 7 años. Todos los días ayudaba a su padre a levantarla, asearla y darle el desayuno.

Su gran dependencia le llevó a ingresar de forma permanente en el Centro, donde además de cuidados, reciben asistencia psicosocial, psicomotrocidad y ejercicios para fortalecer la memoria.

Asegura que las demencias como el alzheimer son una carga muy pesada para las familias que no siempre encuentran el apoyo en la ley de la dependencia. Ahora con la pandemia muchos pacientes que iban al centro de día, como su madre, han tenido que quedarse en casa, sin tener un respiro.

Como en tantas otras residencias, durante los meses del estado de alarma, tampoco pudo visitar a su madre, los videos y las fotos fueron un gran consuelo y de vez en cuando alguna llamada, aunque no pudiera mantener una conversación. Reconoce que han pasado mucho miedo, teniendo en cuenta que estas personas son doblemente vulnerables.

Imagen de archivo / Cadena SER

Tres veces más de prevalencia en las mujeres

El alzheimer es la demencia neurodegenerativo más común. España es uno de los países del mundo con mayor proporción de casos entre las personas de más de 60 años; un 5% de los mayores de 65 años lo padecen, tres veces más en mujeres que hombres y según los investigadores, en las próximas décadas se espera que los casos se doblen, por el envejecimiento de la población.

Hasta que ha llegado el Covid no hay que olvidar que el alzheimer era la pandemia del siglo XXI.

Señales: la desorientación

A la primera señal, relacionada con la falta de memoria o la desorientación espacial, conviene acudir al medico de cabecera. En atención primaria, como explica la presidenta del Centro Alois de la capital, Inés Campillo se realiza un primer test y si procede derivan al paciente a Neurología para realizar un tac y las pruebas que sean necesarias.

Asegura que no hay que confundirlo ni alarmarse si tenemos pequeños olvidos, no encontrar las llaves, por ejemplo.

Mucho se está investigando sobre la enfermedad que la ley de dependencia no ha dado respuesta como hubiera sido deseable a las familias afectadas. De ahí que se diseñara un plan nacional para dignificar la atención a estas personas y profesionalizar los cuidados, pero también se ha visto interrumpido.

Unidad de tejido cerebral en Ciudad Real

La pandemia ha paralizado de momento también un proyecto muy ambicioso que ya se estaba ultimando con el gobierno de CLM para ubicar en Ciudad Real una Unidad de tejido cerebral, de ámbito regional.

Inés Campillo reconoce que el coronavirus ha pasado como un tsunami en las residencias de mayores, en el centro de Ciudad Real además las estancias diurnas se han visto interrumpidas, con lo que ello significa, para estas personas, sin poder recibir las terapias del centro al no poder salir de sus casas.