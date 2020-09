Alba Fuertes, superviviente de COVID-19: "Me sentí acosada y la gente sigue juzgándome pese a estar curada"

Alba Fuertes tiene 26 años y su vida era normal hasta la llegada del coronavirus. A principios de septiembre, con motivo del Día de Asturias, formó parte del reducido grupo de seis personas que homenajearon a todos los supervivientes de COVID-19 en la región. Vive en Mieres con sus padres y contrajo el virus de la forma más común: tras tomar algo con unos amigos. "No me encontré mal en ningún momento. Me notaba cansada pero lo veía como algo normal porque había trabajado durante todo el fin de semana de noche. El lunes dormí dos horas y me fui a mi otro trabajo. Cuando salí, como hacía buen tiempo, me fui a la playa. No tenía ni una décima de fiebre, ni tos, ni mocos, ni vomitos", explica.

La historia de Alba puede ser la de "cualquier joven o adulto". Fue a tomar algo con un amigo que había venido de Madrid y posteriormente se incorporaron otras cuatro personas. A los cinco días, su amigo le llamó para informarle que había dos positivos. "Llamé a mi madre que es sanitaria y me preguntó si me encontraba bien. Como no había síntomas me dijo que me hiciera la PCR para descartar. Ahí avisé a mis amigos y ellos me comentaron que esperarían al resultado. Me hice la prueba y guardé cuarentena hasta conocer el resultado. Al día siguiente me llamaron y me confirmaron el positivo. No me lo esperaba".

Sin embargo, los problemas de esta joven mierense se multiplicaron a raíz de la enfermedad con el señalamiento público. "Me sentí acosada. Me parecía injusto que mis amigos tuvieran que defenderme por la calle mientras yo estaba aislada. No entiendo por qué la gente cuestiona", reflexiona. Durante su entrevista en A vivir que son dos días Asturias, también recuerda como se sentía. "Te encuentras en un cuarto en el que te sientes mal porque eres un riesgo para tu familia. Durante los 20 días que di positivo sufría porque cualquier error podía contagiar a mis padres y encima tenía que sumarle lo que la gente hablaba de mi".

En su gimnasio mucho fueron los que le dieron de lado y algunos, no satisfechos con eso, comenzaron a distribuir fotos suyas sacadas de las redes sociales. "Por un lado entendía el nerviosismo porque hay gente de todas las edades: jóvenes con alguna patología como asma o diabetes, gente mayor con hijos con patologías... y yo misma me alarmé. Había comido recientemente con mi tio abuelo que tiene 85 años y me preocupé por él. Ahora bien, lo que no entiendo son la suposiciones. Llegaron a decir que trabajaba en sitios donde hacía cuatro años que lo había dejado".

Transcurrida la enfermedad, Alba hace vida normal aunque no todos lo entienden igual. Un mes después alguna compañera de trabajo la llegó a juzgar. "Según se sentó en la silla me dijo que le daba cosa quedar conmigo porque tenía dudas ya que las pruebas no son fiables al 100%. Ella venía de Madrid y no la juzgué, ni le pregunté nada antes de quedar con ella. ¿La gente antes de hablar piensa lo que está diciendo?". También hay algunos que le han cuestionado su situación sentimental y la forma en la que se puede relacionar con los chicos o personas mayores que dicen que los jóvenes son inconscientes "cuando llevan la mascarilla por debajo de la nariz".

Alba trabaja como agente comercial y es autónoma. Ahí también se han notado las consecuencias. "Si tengo que ir a algún negocio, hay gente que me dice que espere o que lo deje para el año que viene. Son cosas incongruentes. Es el buscar la culpa y aquí no hay culpa. Es un descuido y lo puede tener cualquiera".