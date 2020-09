Leschuk: "Pierdo un poco de dinero pero eso es decisión mía y de mi familia. La felicidad no la da el dinero"

El Real Oviedo presentó este lunes a su jugador elegido para aportar los goles que tanto necesita el conjunto de José Ángel Ziganda; el ariete Gustavo Blanco Leschuk que llega como cedido por el Antalyasport turco.

El delantero lleva ya varios días entrenando en solitario en las instalaciones de El Requexón debido al protocolo de LaLiga pero se espera que, tras obtener en las próximas horas su segundo negativo en test PCR, sea ya mañana martes cuando se incorpore al grupo al igual que el centrocampista Giorgi Aburjania.

Escucha las palabras de Blanco Leschuk y Frances Arnau.



El delantero en primer lugar destacó que su llegada al Oviedo "fue una decisión familiar. Tenía ofertas de varios países. En España siempre me sentí cómodo y no lo pensé. Elegimos un buen país y un buen club, he encontrado muy buena gente aquí. En lo económico he perdido un poco de dinero pero eso es decisión mía y de mi familia. La felicidad no la da el dinero"

"Espero hacer las cosas bien y mejorar. Estoy en un equipo muy lindo con mucha institución y desde el primer momento que llegué a esta ciudad la gente me ha hecho sentir muy feliz. Siempre he tenido las mejores referencias. Conocía a un amigo español cuando estaba en el Shaktar y me decía que tenía que venir a Oviedo. También de argentina lo conocía porque allí se ve fútbol español", añadió Gustavo.

"Estoy bien físicamente pero me falta entrenar con el plantel, conocer a los compañeros y hablar con el míster sobre fútbol. Creo que esta semana voy a hacerlo todo. Físicamente bien porque estuve entrenando en el Antalyasport pero creo que dentro de poco estaré al 100%", explicó el delantero sobre su incorporación a los entrenamientos".

Al ser preguntado por cómo se define y cuales son sus objetivos, Leschuk lo tiene claro: "Aportar mucho trabajo, solidaridad y principalmente lo que me diga el míster. Voy a dar lo mejor de mi para ayudar al equipo y conseguir buenos resultados. Siempre es bueno superar la cantidad de goles pasada. Voy a trabajar para superar los nueve goles de Málaga, pero para mi lo más importante es que el equipo sume la mayor cantidad de puntos. No importa si yo hago gol u otro compañero lo hace".

"He visto los dos partidos y tenemos un buen equipo. Solo vengo a apartar y ayudar al equipo que ya está formado. Vamos a hacer una buena campaña y si Dios quiere vamos a pelear por ascender. El objetivo es conseguir cada fin de semana la mayor cantidad de puntos. Después si al final estamos arriba, ya se verá", sentenció.

Después de la presentación de Blanco Leschuk, Francesc Arnau volvió a tomar la palabra para hacer balance del mercado tras las llagadas tanto de Leschuk como de Giorgi Aburjania.

"Vamos muy justos. Vamos a ver qué es lo que tenemos y si podemos incorporar algo más o no. No lo damos por cerrado, pero va a ser complicado por tener el límite muy cubierto. Tenemos que liberar espacio y ver cómo termina la ampliación. Con esas dos cosas podríamos tener o no tener. Si hay algo, se intentaría fichar un lateral izquierdo más", explicó.

"Estamos hablando con ellos pero hay dificultades porque es un mercado difícil. Veremos estos días, está todo en el aire. Vamos a intentar que no se queden porque no es bueno tener jugadores que no cuenten", añadió sobre posibles salidas.

Además el Real Oviedo es uno de los equipos que ya ha cerrado casi su plantilla, y eso también lo valoró Arnau: "Los futbolistas que hemos querido están aquí y no tenemos que esperar más. Ir a final de mercado es un riesgo, como una subasta en la que puedes salir ganador o no. Por suerte no tendremos que entrar en esa dinámica".

"Nuestra plantilla va a ser más larga de los 20 o 22 que habría en una temporada normal. Nos vamos hasta las 25 fichas por el COVID. Los que juegan tienen que seguir demostrando, y los que no tienen que apretar. El que rinde juega. Los futbolistas se lo tienen que ganar en base a la opinión del entrenador", contestó Arnau al ser preguntado por la situación de Cedric o Mujica, que no están contando y en su lugar juegan los canteranos Javi Mier o Javi Cueto.