Cabello espera a "sus niños"

A dos semanas del cierre del mercado la Cultural tiene muchos deberes por hacer. Da pistas su entrenador David Cabello en cada intervención pública: "quedan muchos jugadores por llegar" y, por consiguiente, otros tantos por salir ya que, en lo que a fichas sénior (mayores de 23 años) se refiere, no hay espacio. Si ahora comenzara el campeonato, un futbolista no sería inscrito. La operación salida se ha atascado en las últimas fechas. Un año más resulta costoso llegar a un acuerdo con Vicente Romero, oficialmente aquejado de una dolencia en el pie, pero que no cuenta para el club. La elevada ficha del canario vuelve a ser un hándicap a la hora de negociar la rescisión. Es, junto con Samu Araújo, el único jugador que no se ha vestido de corto en la pretemporada, aunque del futuro del lateral en el conjunto leonés parece no haber dudas. Sin embargo, aún arrastra las secuelas de la lesión muscular sufrida durante el duelo contra el Sabadell. Han pasado dos meses de un percance del que nunca hubo diagnóstico público.

El futuro de Vicente Romero vuelve a estar lejos de la Cultural / Cadena Ser

Si la salida de Romero está cantada, a expensas del coste final, en el aire queda el resto de nombres que abandonarán la Cultural. Los dirigentes buscan la fórmula para retener a Kawaya y Dioni, los jugadores con mayor cartel, aunque son sabedores de que las puertas de la Segunda División se encuentran prácticamente cerradas, como limitadas están las arcas de los equipos para plantearse pagar un traspaso. La opción del extranjero encajaría en los planes del extremo belga, no así en los del delantero, al que desea buena parte de los "gallos" de la Segunda B. La situación de Antonio Martínez, capitán sin mando en plaza en los últimos tiempos, es otra patata caliente en manos de Felipe Llamazares y también ocupa la reorganización de la portería, donde no caben todos, y de la defensa, en la que seis de sus siete efectivos ocuparían ficha sénior.

A expensas de la decisión sobre la continuidad de Virgil, la defensa necesita al menos un futbolista más, ya sea en el centro de la zaga o en el lateral zurdo si Castañeda pasa a ser definitivamente central. En este apartado, por segundo año seguido la opción de Cristian Pérez se le escapará a Ricar Pozo, su gran valedor. Las pretensiones del defensa leonés están muy lejos de las posibilidades económicas el club, que espera cerrar en los próximos días tres operaciones abiertas tiempo atrás.

Alberto Fuentes espera la llamada definitiva de la Cultural / Cadena Ser

Dos de ellas son peticiones expresas del entrenador, que hace hueco a José Carlos y Alberto Fuentes, dos jugadores con los que pretende que su idea de juego empiece a tener correspondencia con el perfil de su plantilla, al menos en la zona de creación. Los dos jóvenes futbolistas, ambos sub-23, centrocampista el primero y media punta o extremo el segundo, hace tiempo que se ven de blanco y de nuevo a las órdenes de Cabello, para el que trabajaron en El Ejido y con el que compartieron paso por la cantera del Málaga CF. La que hoy comienza debe ser su semana, aunque todavía cruzan los dedos. También lo hace Cabello, que ha dejado en manos de la dirección deportiva los movimientos a realizar, pero que desea tener cerca jugadores de su entera confianza. Lo es también Alejandro Escardó, cuya salida del Alcorcón se antoja improbable al entrar en los planes de Mere Hermoso.

El futuro de Kawaya y Dioni condicionará la planificación de los puestos de ataque a los que se incorporará el argentino Flavio Ciampichetti, cuyo fichaje ha levantado ampollas entre los aficionados incluso antes de la confirmación. En los costados y en el enganche no puede equivocarse la Cultural, a la que trata de agarrarse el canterano Aarón Piñán, sin plaza garantizada, y donde mañana en Puente Castro se estrenará "Pipo", una de las grandes esperanzas ("jugador diferencial", según su nuevo entrenador) para que en los próximos partidos la Cultural se parezca a lo que quiere Cabello, más allá de los resultados del paso del equipo por la provincia (tres victorias y un empate) que denotan pegada y fragilidad a partes iguales. El Rayo Majadahonda (viernes) y el Unionistas (sábado) serán dos buenas piedras de toque en la presentación del equipo en el Área Deportiva.