La campaña "El farmacéutico que necesitas AHORA" resalta el valor de ellos en su Día Mundial

La Fundación de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Fundación SEFAC) ha puesto en marcha la campaña El farmacéutico que necesitas AHORA. Se trata de una iniciativa, realizada con la colaboración de TEVA y ratiopharm, con la que la Fundación SEFAC quiere reivindicar desde hoy, día 21, hasta el 25 de septiembre el papel clínico y asistencial que llevan a cabo los farmacéuticos comunitarios, especialmente en estos momentos en los que la pandemia de COVID-19 está socavando las estructuras del Sistema Nacional de Salud (SNS) y amenaza con un nuevo colapso de los centros de salud y los hospitales.

La campaña se enmarca en los actos del Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra cada año el 25 de septiembre promovido por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP). “El objetivo de esta iniciativa es ayudar a que la labor que llevamos a cabo los farmacéuticos comunitarios sea más y mejor conocida por la población de lo que ya lo es”, explica Jesús C. Gómez, presidente de la Fundación SEFAC, quien añade: “Durante todos estos meses hemos obtenido un gran reconocimiento como colectivo por parte de la población, ya que las farmacias se han convertido en muchas ocasiones en el único punto de referencia sanitaria para una atención presencial, incluso en los domicilios de los pacientes más vulnerables a través de la atención farmacéutica domiciliaria. Sin embargo, no hemos obtenido el mismo apoyo de las Administraciones que, en muchos momentos, no han contado con las farmacias, cuando podrían ser mucho mejor aprovechadas”.

EVOLUCIÓN DE LA PROFESIÓN

Para afianzar ese conocimiento de las labores clínicas y asistenciales de los farmacéuticos comunitarios, la campaña hará hincapié cada uno de los días de esta semana, hasta el 25 de septiembre, en diversos aspectos que caracterizan la labor sanitaria y la evolución en el tiempo de estos profesionales. Esta labor ha evolucionado desde la elaboración y dispensación de medicamentos a otra centrada en el conocimiento y la provisión de nuevos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA). Estos servicios, algunos de los cuales se desarrollan en colaboración con otros profesionales sanitarios, van desde los estrictamente centrados en el uso más eficaz y eficiente de los medicamentos (seguimiento farmacoterapéutico, revisión del uso de los medicamentos, etc.) hasta los vinculados con la salud comunitaria (participación en cribados y campañas sanitarias, información sobre vacunación, cesación tabáquica...).

Además de los SPFA, otros aspectos reseñables de la labor que llevan a cabo a diario los farmacéuticos comunitarios y que se incluyen en la campaña son:

El abordaje de las patologías crónicas y la mejora de la adherencia terapéutica que, en la actualidad supone un auténtico problema de salud pública, pues se estima que prácticamente el 50 % de los pacientes crónicos no cumple adecuadamente su tratamiento.

La resolución de consultas por síntomas menores (gripes, resfriados, acidez, problemas dermatológicos, dolor leve, etc.), ya que a través del servicio de indicación farmacéutica los farmacéuticos pueden resolver hasta el 70 % de estas consultas sin necesidad de que los pacientes tengan que trasladarse al centro de salud, lo que no solo contribuye a la salud de los pacientes, sino que también reduce la presión asistencial y genera ahorros en el sistema.

La promoción y educación de la salud, pues la red de farmacias comunitarias (22.000 establecimientos y más de 50.000 profesionales) es la red sanitaria más extensa del país y su participación en campañas de toda índole juega un papel vital para llegar a la población, ya sea en el medio urbano o rural (conviene recordar que la farmacia es el único centro sanitario presente en muchos municipios las 24 horas, sin listas de espera y los 365 días del año). Incluso, recientemente SEFAC ha vuelto a ofrecer su colaboración a las Administraciones para colaborar en la detección de casos de COVID-19 mediante la realización de test de alta sensibilidad y especificidad.

Por último y no menos importante, la labor como consejero y apoyo en la comunidad, pues las farmacias ofrecen 182 millones de consejos sanitarios anuales ajenos a la dispensación de medicamentos. Esto significa que de cada tres pacientes que acuden a la farmacia, solo uno recibe asesoramiento profesional retirando un medicamento, lo que significa que el resto se lleva otro tipo de consejo o recomendación.

“Sin la participación activa de los farmacéuticos comunitarios en las estrategias del SNS no se podrán afrontar con éxito los grandes retos de la sanidad, lo hemos visto en materias como la cronicidad y la adherencia terapéutica y lo estamos viendo ahora con la pandemia de COVID-19”, apunta Gómez, quien concluye: “Los farmacéuticos siempre nos hemos puesto a disposición de las autoridades para colaborar con el resto de los profesionales de la salud para que cuenten con nuestros conocimientos y es ahora cuando es más necesario que nunca dar ese paso, porque estamos preparados y llegamos donde otros no están”.