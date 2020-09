Autovía A67, el tortuoso camino a Santander y otras chapuzas

¿Se pueden hacer las cosas peor? Me refiero a la autovía A67, la que acerca la playa a la meseta. ¿Ha dimitido alguien por la chapuza llevada a cabo? Todavía tengo la imagen del entonces ministro de Fomento, ‘Pepiño’ Blanco, de infausto recuerdo, cortando la cinta en esa avidez de fotos de la fauna política. No habían pasado ni seis meses y la autovía estaba plagada de baches. Si opta usted por el carril izquierdo, se arriesga a la multa de rigor. Si lo hace por el derecho, se enfrenta seguro a una factura del taller por posibles daños en el vehículo, o lo que es peor, a un accidente.

Cada dos por tres se anuncian ‘parcheos’, inyecciones de dinero, la última la semana pasada, que no sirven para nada porque la autovía a Santander, ese camino tortuoso que tantos conductores recorren cada día, tiene graves problemas estructurales. Cómo será la cosa, que las gentes de las zonas por las que atraviesa, prefieren utilizar la carretera nacional. Me dicen que hasta las ambulancias lo hacen. ¿Se imaginan a un enfermo dando botes en el interior de una ambulancia por los baches y defectos del recorrido?

Una conductora lo expresaba perfectamente en redes. Decía:“Si cumplo la normativa y circulo por el carril derecho de la A-67, ¿quién se hace cargo de los daños ocasionados en mi vehículo por el vergonzoso estado de ese carril? No hay vía, es un puro badén que afloja hasta los empastes de las muelas”. Otro conductor que pasa a diario por la dichosa autovía decía: “Es vergonzoso el estado de esta autovía. Voy frecuentemente a Cantabria y cada día, desde su construcción está peor”. ¿A qué seguir? Podríamos sumar decenas de testimonios sobre una carretera que parece obra de Pepe Gotera y Otilio. Y en esas nos movemos; entre chapuza y chapuza.

La pasarela de los Tres Pasos se agrieta y unos entornos en los que se han invertido medio millón de euros y se han dejado convertir en un secarral. Con una de las mayores cicatrices urbanísticas que no se sutura por mucho que se anuncie, me refiero al fallido y funesto palacio de exposiciones y congresos de La Tejera, ese edificio inacabado en el que un gobierno socialista dilapidó millones de euros. Por no hablar de las obras del nuevo hospital de Palencia y de la nefasta gestión que hace la Junta gobernada por el PP con la anuencia de Ciudadanos. Se rescinde el contrato con la empresa adjudicataria der las obras del bloque técnico. Resulta que la fase 1 que tenía un plazo de ejecución de siete meses, se realizó en once. Los trabajos se realizaron con una demora de 45 días y luego llegaron las lluvias. Han pasado 610 días y sólo se ha ejecutado la mitad de la obra prevista.

Autovías que se estropean con el primer coche que pasa, pasarelas que se resquebrajan y cuyos entornos se arreglan con inversión millonaria para luego dejarlos morir, palacios que no se acaban y hospitales que ni siquiera empiezan o que lo hacen de forma incipiente. ¿Va a dimitir alguien o seguimos asentados en la resignación y la pasividad?