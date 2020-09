Tarancón casi triplicó la tasa de incidencia acumulada de Covid-19 durante la semana 37 de pandemia

Tarancón casi triplicó la tasa de incidencia acumulada de coronavirus durante la semana 37 de pandemia (del 7 al 13 de septiembre de 2020).

Unos datos que indican que Tarancón se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria, motivo que llevó a la Consejería de Sanidad a implantar medidas determinadas en el nivel 2 de actuación el pasado viernes.

Según aparece en la resolución de la Delegación provincial de la Consejería de Sanidad en la que se especifican dichas medidas, la tasa de incidencia acumulada de las dos últimas semanas en Tarancón (cuando se registraron 42 casos de Covid-19) se aproxima a 300 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes).

El alcalde de Tarancón, Jose Manuel López Carrizo, ha asegurado que las medidas, anunciadas en la tarde del viernes, no solo llegaron de manera imprevista para la población, sino también para el equipo de gobierno. Así, ha incidido en que a pesar de la inmediatez todas las medidas entraron en vigor en la misma tarde del viernes.

Las restricciones para la hostelería como son la suspensión del servicio de barra y la reducción de la aforo al 75% de las terrazas, o la restricción del número de personas en eventos sociales como bodas o comuniones a 25, son algunas de las medidas que más incertidumbre crearon entre los vecinos ante la llegada del fin de semana. Por ello, el alcalde ha pedido que en estos momentos de pandemia se de prioridad a la situación sanitaria.

El alcalde ha pedido mucha prudencia en el municipio ante el aumento de casos de Covid-19 y ha informado que desde este martes el Centro de Especialidades de Tarancón comenzará a realizar pruebas PCR. Será el personal sanitario el encargado de ponerse en contacto con las personas que tengan prioridad para la realización de la prueba.

Guardando cuarentena

López Carrizo también ha informado en Radio Tarancón que él y su familia se encuentran actualmente confinados en su unidad familiar, al ser positivo en Covid-19 un miembro de su familia. Si bien, ha asegurado que todos están bien y mañana se someterán a una segunda prueba PCR.

"El personal sanitario me realizó una primera prueba que dio negativo y mañana o pasado me harán la segunda. Dependiendo del resultado me dirán si tengo que continuar guardando o no cuarentena, pero lo importante es que todos estamos bien, cumpliendo con los protocolos y teletrabajando", ha confirmado el primer edil.

Residencia de mayores

En cuanto a la situación de la residencia San Ramón y la Milagrosa, el alcalde ha asegurado que el viernes se hicieron pruebas a todos los residentes y trabajadores del centro y a pesar de que hay un número muy elevado de contagios, afortunadamente los síntomas de estos casos por el momento no presentan gravedad.

Escucha aquí la entrevista completa:





Medidas implantadas

-Se procede al cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.

-Se suspende el servicio de barra en todos los bares y restaurantes. El aforo en locales cerrados se reduce al 50 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente.

-Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.

-Respecto a los Centros Socio-Sanitarios, se procede a la suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y a la supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.

-No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta. Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días.-

-A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19

-Respecto a las actividades religiosas de ámbito social, todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal.

-Se procede a la restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10) y al número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).

-Se procede a la suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas y a la suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).

-Asimismo, a la suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por particulares.

-Se determina el cierre cautelar de cines, teatros y auditorios y de Bibliotecas y Museos.

-Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 50%.

-Se determina la supresión de espectáculos taurinos y la suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.

-Se determina el cierre cautelar de parques y jardines.

-En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento.

-Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

-Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo convivientes.