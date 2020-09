PP y Ciudadanos se ofrecen a Puig para pactar los presupuestos pero con condiciones

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha ofrecido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, salir este mismo lunes del Debate de Política General con los Presupuestos de 2021 aprobados si se respetan cinco ejes de actuación y tres reivindicaciones compatibles con "el espíritu de reconstrucción". Puig, que ha cuestionado que se puedan aprobar hoy las cuentas cuando ni siquiera se conoce el techo de gasto, le ha recalcado que para llegar a un acuerdo "se necesita menos líneas rojas y una voluntad clara de consenso".

Bonig ha comenzado su intervención pidiendo un minuto de silencio por las víctimas de la Covid y durante su discurso ha tendido la mano a Puig en diversas ocasiones para salir con las cuentas aprobadas, porque lo que "viene es duro", si se respetan cinco ejes: reducir el sector público y el número de altos cargos un 30% y a siete las consellerias; acometer actuaciones de emergencia en la sanidad; una educación de calidad; rebajas de impuestos y reforzar los servicios sociales. Además, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez no tocar las pensiones, un modelo de financiación justa y mantener los ERTE con las mismas condiciones como mínimo hasta el próximo mes de abril.

Bonig ha mantenido que estamos ante una situación "excepcional" en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha reconocido el fracaso de su gestión" al "delegar" la salida de la pandemia en los presidentes autonómicos y hoy corresponde a Puig "sacarnos de la crisis".

Al respecto, ha advertido de que tras una "primera legislatura de la oscuridad" ahora estamos "camino del caos", pero ha recalcado que ante este "desgobierno" el PP actúa desde "una lealtad crítica" por el apoyo dado al gobierno de Puig y un "sosiego dinámico" por las propuestas de reconstrucción que han planteado.

"Ante la falta de liderazgo ahí ha estado el PP porque somos conscientes del momento histórico y de las graves dificultades de lo que va a venir y ahora hay que pasar de los ximoanuncios a las realidades", le ha exigido.

Por ello, plantea una reducir un 30% el número de asesores y dejar las consellerias a siete; y en materia de Sanidad blindar el presupuesto de la sanidad pública, reforzar la Atención Primaria, un plan de choque público-privada para afrontar las listas de espera, mientras que en materia educativa pide implementar la enfermería escolar, realizar test periódicos masivos, la digitalización de los centros, y una ley que permita la conciliación laboral con una deducción de 1.500 euros para los familiares que tengan que conciliar.

La cuarta condición es no solo no subir los impuestos de valencianos, sino rebajar el 7% del tramo autonómico del IRPF a quienes ingresen menos de 35.000 euros, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de patrimonio. Además, planeta un plan de impulso de más de 620 millones de euros en apoyo de la industria y los autónomos. Por último, reforzar los servicios sociales, en concreto realizando test masivos a residentes de centros de mayores, un plan de choque para las residencias y más fondos para el tercer sector.

Bonig ha afeado al presidente de la Generalitat que es "indecente" pedir perdón sin "propósito de enmienda" y solo como "instrumento político para sacar un titular", lo que en su opinión demuestra que el jede del Consell está "más preocupado por su imagen que en resolver los problemas" a los que asiste como "un mero espectador".

Así, la síndica popular, ha cuestionado a Puig si tiene "la conciencia tranquila" con su "cuestionable gestión" y le ha recriminado que "su falta de credibilidad" porque el "incumplimiento" de sus 'ximoanuncios' generan "frustración". En ese sentido, ha advertido sobre los políticos "milagrosos" que prometen "el cielo en la tierra y acaban convirtiendo la tierra en un infierno".

"Esta Comunitat vive un momento históricos sin precedentes y necesita un presidente del Consell fuerte, con un presupuesto integrador que suponga creer en la gente y no expulsar a nadie", ha apostillado Bonig que ha exigido a Puig que "no arrincone al PP" por "sectarismo" y se comporte como "el líder de los valencianos y no el líder de los socialistas".

Puig muestra su disposicion al acuerdo

Puig ha comenzado su réplica afeando a Bonig sus insultos y sus acusaciones de que el Consell "no le importa el sufrimiento de la gente". "Yo nunca le diré indecente ni traidora", ha recalcado Puig, que ha cuestionado a Bonig que ante el panorama catrastrofista que ha dibujado "qué haría si fuera la jefa de la oposición en Madrid" frente a la gestión de Isabel Díaz Ayuso.

Por contra, ha recalcado que estamos viviendo un momento "extraordinario" en el que "tirarse a la cara esta situación no tiene ningún sentido ni ayudará a resolverla" y ha recordado a la líderes de los populares valencianos que ha contestado a todas las cartas que le ha escrito.

Con todo, ha subrayado su disposición a hablar "ahora y siempre" con aquellos que llegar a un acuerdo y ha espetado a Bonig que su gestión sigue lo que marca los técnicos. "Yo confío en la ciencia y en la razón", ha recalcado.

En ese sentido, ha criticado a Bonig que quiera blindar el presupuesto de la sanidad pública cuando fue el gobierno del PP quien la privatizó. "No se puede venir a dar lecciones", ha señalado a Bonig, a la que también ha reprochado su "populismo sanitario". Puig ha defendido los resultados de su plan de contingencia que, sin hacer triunfalismos, nos lleva una situación positiva, y somos la Comunitat que menos contagiados hemos tenido.

Además, ha cuestionado que se puedan bajar impuestos y dar más servicios y ha señalado que si esta crisis se solucionara quitando el 30% de altos cargos lo haría ahora mismo. Por contra, ha defendido la fiscalidad progresiva del Botànic para que pague más quien más tiene y ha recalcado que su Consell "nunca" avalará un recorte de pensiones.

Puig, tras recordar las mejoras implantas en sanidad y educación, ha agradecido a Bonig su apoyo al inicio de la pandemia y ha insistido en que su Consell está "absolutamente dispuestos a hablar ahora" y "avanzar" pero ha insistido en que lo que se necesita es "una voluntad de consenso sin línea rojas". "Ahora los valencianos necesitamos más acuerdos y menos gritos", ha apostillado.

Toni Cantó le pdie que aparte sus diferencias con la oposición

El síndic de Cs, Toni Cantó, ha urgido este lunes al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, a apartar sus diferencias con la oposición y "olvidar sus guerras internas" con Compromís y Podem para lograr unos presupuestos de reconstrucción. Puig le ha contestado que es partidario de llegar al máximo acuerdo tanto con Cs como con otros, porque "acordar no es traicionar", pero le ha pedido que apueste por la "sensatez" como cree que hace desde marzo.

En su réplica en el Debate de Política General en Les Corts, Cantó se ha mostrado escéptico con los más de 21.000 millones prometidos por Puig para la estrategia de recuperación y el futuro de la Comunitat hasta 2027, porque primero dependen de los fondos de la UE y del reparto que haga el Gobierno y después de cómo se gestione ese dinero.

"Una declaración vacía sería una traición a los valencianos", ha advertido, y ha prometido que Cs está dispuesto a pactar: "Nos tendrá enfrente, hemos colaborado más que algunos de su gobierno; sea valiente, cambie de socios y mire al centro". Le ha emplazado sobre todo a ponerse de acuerdo con la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "en lo político y en lo personal", y ha afirmado que en Ciudadanos saben de hipoteca reputacional por "la corrupción de su partido", el PSOE, en Andalucía.

Cantó, parte de cuya intervención ha sido en valenciano, sí ha cargado contra el "mitin de las maravillas" del también líder del PSPV, acusándole de no tener la "nave" bien preparada para afrontar la pandemia, tanto en sanidad como en el resto de servicios sociales.

En este escenario, el portavoz 'naranja' ha reprochado a Puig que "dé por hechos" los 21.000 millones y plantee más de 400 proyectos en siete años sin esperar a que "venga el maná europeo", además de pedirle que salga a la calle y "se empape de la situación dramática de los valencianos". Le ha recordado que el Gobierno tiene que aprobar el reparto, "el mismo que le ha engañado con la financiación", y que después hay que "ejecutar ese dineral" cuando cree que es incapaz de poner de acuerdo a sus tres partidos, como con la ampliación del puerto de València.

Ha denunciado especialmente la gestión de las residencias a cargo de la conselleria de Mónica Oltra, a la que ha exigido que asuma responsabilidades por la situación de las de Alcoi y Llíria. "Nuestros mayores en manos de Pablo Iglesias y Oltra, menuda pareja. Algunos la llaman 'Wally Oltra' porque no está y si aparece es para sacar la porra", ha criticado, para cuestionar el papel "digno de estudio" de Compromís durante la pandemia por decir primero que "alertar era de fachas" y no apoyar las prórrogas del estado de alarma. A la también vicepresidenta le ha acusado de la falta de inspectores y de "echar la culpa" a la consellera de Sanidad, Ana Barceló (PSPV).

En esta línea, ha reprochado que se "demonice" la colaboración público-privada, la falta de compromisos con los sanitarios, la "caótica" vuelta al cole o "el desprecio a la concertada que ahora ha mejorado un poquito porque los necesita". "Si un enemigo de la lengua es el que la prohíbe o la impone, Vicent Marzà es enemigo por partida doble", ha sentenciado sobre el conseller de Educación, de Compromís. Y ha invitado a Puig a ir juntos un día al cine y al teatro para defender la cultura, una oferta que ha recogido el 'president'.

Toni Cantó ha dirigido unas palabras a valencianos como "Vicenta primera, la conqueridora", una autónoma que vuelve a levantar la persiana cada día, o a los médicos que combaten el virus "sin protección". "Todos simbolizan una Comunitat valiente, luchadora, que se ha levantado una y otra vez con reyes buenos y tiranos, gobiernos buenos y corruptos y políticos buenos y malos como los de ahora", ha exclamado en valenciano tras lamentar que este 9 d'Octubre no salga la Senyera a la calle.

Puig asefuga que todos podemos hablar

En sus réplicas, Puig ha agradecido a Cantó "el camino personal que ha seguido durante la pandemia, el no estar permanentemente en el alarido". "Todos podemos hablar", ha subrayado mostrándose partidario de llegar al máximo acuerdo posible sin hablar en etéreo, pero "con una visión muy clara de que un presupuesto es de ingresos y gastos y de que hay que ver de dónde se recorta". A su juicio, no hay que eliminar altos cargos porque "no soluciona ningún problema" y ahora hace falta más gente "trabajando duramente".

"En momentos excepcionales hay que tener miradas excepcionales. Voy a trabajar para que haya un acuerdo fruto del consenso de todos, pase lo que pase en los presupuestos y más allá de los presupuestos", ha aseverado, y ha agradecido el apoyo de Ciudadanos en la UE porque "harán falta muchas manos" para la salida de la crisis.

Eso sí, ante las críticas de Cs, ha insistido en que la situación de ahora es mejor que la de 2015, que los 400 proyectos que ha presentado son "solventes y rigurosos" y que la imagen de la Comunitat ha cambiado en Europa. También ha recordado a Cantó que la conciliación no afecta solo a las madres, que el Consell trabaja "duramente" para erradicar la violencia machista y que "los niños están en la escuela, donde deben estar, para mantener éticamente este derecho".

Vox afirma que la gestión de Puig es de " cero pelotero"

José María Llanos, el portavoz de Vox, ha calificado de nefasta la gestion del presidente de " cero pelotero" la anterior y la de ahora y ha insitido en la sociedad valenciana necesita soluciones ya, no anuncios que empezar a desarrollar entre 2021 y 2027 con un dinero que no se sabe si llegará.

Llanos reitera que los valencianos estan protestando en la calle y ha llegado a pedir las dimisiones de Oltra, Marzá y Barceló.

Puig ha lamentado que Vox no haga aportaciones, y se limite a criticar sin construir cuando es más necesario que nunca.