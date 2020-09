Mesfin Escamilla logra la novena mejor marca de todos los tiempos en los 3.000 metros sub 16

El atleta Sub 16 del Club Atletismo Cuenca, Mesfin Escamilla Saiz, ha logrado el pasado jueves en Toledo la NOVENA MEJOR MARCA ESPAÑOLA DE TODOS LOS TIEMPOS en 3.000 metros lisos, con un tiempo de 8:41.88. Un nuevo hito de esta índole logrado por un atleta del club conquense que se suma al logrado por Pablo Pastor Marín, cuando en la misma categoría logró la 11ª mejor marca española de todos los tiempos en 5 Km Marcha en el año 2018.

Ante la escasez de pruebas, los atletas Sub 16, Sub 18 y Sub 20 del CA Cuenca se están agarrando con uñas y dientes a las oportunidades que se les presentan, y logrando unos resultados sorprendentes tras afrontar unas condiciones de entrenamiento nefastas por la imposibilidad de utilizar la pista de atletismo, en obras desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020, y el parón sufrido por los meses de confinamiento.

No cabe duda que el obligado parón y el nuevo tartán de la pista de atletismo del Luis Ocaña están siendo un revulsivo para los jóvenes atletas conquenses en la alta competición federada a la que se están enfrentando; el parón porque ha servido para recuperar problemas físicos y lesiones de mayor envergadura que habría sido imposible sin él, y la pista porque media un abismo en el castigo físico que sufren ahora y las condiciones de entrenamiento que tenían sin ella.

A este Control Absoluto de Pista de la FACLM disputado en la pista de atletismo del Parque de las Tres Culturas, Mesfin llegaba tras haber participado en una competición desde el 7 de marzo. Fue el 22 de agosto en el 3.000 del VI Control de Pista de la Federación Valenciana, donde logró un tiempo de 8:47.08 y pulverizó su marca anterior. En Toledo esa marca quedó arrasada por esos escalofriantes 8:41.88 para la historia. Así queda el Ránking de España Sub 16 de todos los tiempos en 3.000 metros en sus 10 primeros puestos:

1º.- Sergio del Barrio, 8.31.57. Valencia, 22 de agosto de 2020.

2º.- José Calvar, 8:36.54. Barcelona, 26 de junio de 1991.

3º.- Juan Luis Gómez, 8:38.56. Santiago de Compostela, 09 de julio de 1988.

4º.- Pedro Vázquez, 8:38.57. Pontevedra, 5 de junio de 2019.

5º.- Iván Pérez, 8:39.1 (crono manual). Oviedo, 29 de diciembre de 1991.

6º.- Reyes Estévez, 8:40.21. Barcelona, 26 de junio de 1991.

7º.- Gerardo Martínez, 8:41.2 (crono manual). A Coruña, 14 de septiembre de 1974.

8º.- José Manuel Moreno, 8:41.45. Málaga, 26 de junio de 1996.

9º.- Mesfin Escamilla, 8:41.88. Toledo, 17 de septiembre de 2020.

10º.- Manuel Carrera, 8:42.2(crono manual). Vigo, 7 de julio de 1982.

Compitieron también Francisco José Sevilla, segundo en su serie de 800 metros con 1:56.72.

José Carlos Cano, tercero en 400 vallas con 57.37. Patricia Chico, séptima en 800 con 2:43.11.

En el mismo 3.000 que participó Mesfin lo hizo Unai Naranjo, atleta del Club Marca Puertollano asociado con el Club Atletismo Cuenca de su misma edad. Logró marca personal con un tiempo espléndido de 8:55.06. Ambos se proclamaron campeones de España con el equipo Sub 16 del CA Cuenca en el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, celebrado en Soria el pasado 23 de febrero.