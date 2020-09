Las escuelas infantiles municipales siguen con problemas para pagar las nóminas

Las nueve escuelas infantiles municipales siguen con problemas para pagar las nóminas a sus 126 trabajadores a consecuencia del retraso en el abono de las aportaciones extraordinarias del Concello en estos tiempos de Covid. Tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para compensar los gastos de las escuelas por la inactividad y la adaptación a la pandemia, muchas cobraron en el mes de julio por última vez en este concepto. Subrayan que hay diálogo con el gobienro local pero señalan que están al límite y están cumpliendo con el servicio con la misma entrega y calidad.

Las escuelas explican que, al no haber recibido dinero de las familias por la suspensión del servicio durante el confinamiento, no han podido reequilibrar sus cuentas y arrastran pérdidas que el Concello ha prometido compensar. No tienen más fondos además para contratar personal si hay positivos que obliguen a algún profesor a guardar cuarentena.

Fuentes municipales señalan que los abonos para el reequilibrio presupuestario se han aprobado y se está gestionando su abono. Subrayan que el Concello siempre ha pagado las cantidades habituales para sostener el servicio puntualmente, al margen de estos pagos extraordinarios.