Madrid espera tener su 'Fernando Simón' a finales de esta semana

Fuentes conocedoras de la reunión de la mesa de trabajo constituida entre el Gobierno de Sánchez y el de Ayuso asegura a la SER que el encuentro ha ido bien, pero no se han producido avances. No hay ninguna medida importante que haya salido de ese encuentro, pero el equipo tiene ya un primer contratiempo. No encuentran a la persona que debe hacer de Fernando Simón madrileño. Ese portavoz, que está por designar, que tendrá carácter técnico y capacidad para comunicar pero que, de momento, no tiene nombre ni apellidos. Esperan tenerlo antes de que finalice esta semana porque la intención de este grupo Covid es poder hacer un balance de situación antes del viernes.

Esta tarde la reunión era conjunta entre el grupo Covid y la comisión territorial en la que participa la federación de municipios y el ayuntamiento de Madrid. Aquí, los ayuntamientos han sugerido que las futuras restricciones no sean parciales, sino que afecte o un municipio completo o que se evite que en una calle un bar tenga que cerrar y otro tenga que estar abiertos. Muchos municipios del sur reclaman que esto se tenga en cuenta. En el caso de la capital, fuentes municipales reconocen a la SER que es pronto para hablar de una restricción completa para toda la ciudad pero admiten que esas medidas parciales generan bastantes problemas.

Las partes trabajan en buena sintonía, pero los tiempos son los que son. El próximo paso es muy probable que lo de este miércoles la Comunidad de Madrid, con la extensión de lagunas de estas limitaciones a otras areas que hoy ya han superado ese umbral de los 1.000 contagiados por 100.000 habitantes.