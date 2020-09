Javier Esparza: "La vuelta al cole es un caos importante. Es un desastre"

El líder de la principal formación en la oposición, Javier Esparza (Navarra Suma), ha asegurado en la Entrevista de SER Navarra que la desescalada en la Comunidad foral fue "desestructurada y mal planificada".

Además, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno foral por no realizar 6.000 PCR diarias -capacidad máxima de Navarra- y estar en torno a las 3.000. Ha aseverado que las pruebas diagnósticas son clave para la detección del COVID-19 y que son consecuencia de la elevada incidencia del virus en Navarra y no al revés: "No vale con que seamos los que más pruebas PCR hacemos porque el nivel de incidencia que tiene el virus es altísimo. No te puedes comparar con el resto de CCAA solo por el número de pruebas diagnóstica que haces. Cuanto mayor es tu nivel de incidencia -es la segunda CCAA que peor datos registra en la última semana-, tienes que hacer muchas más".

Vuelta al cole

Esparza ha insistido en que el Gobierno foral ha incumplido la decisión aprobada en el Parlamento de realizar PCR de forma masiva al profesorado y alumnado navarros y ha apuntado que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, no ha sabido coordinar con Salud el inicio del curso: "Es un caos bastante importante. Los profesores están haciendo lo que pueden, las familias están haciendo lo que pueden, las direcciones de los centros están haciendo lo que pueden. El Gobierno no está a la altura. Primero porque no cumple una ley que se aprobó en el Parlamento, segundo porque no está dotando de material de protección a los propios profesores; tercero porque no cumple sus propios protocolos. Yo creo que, de verdad, es un desastre".

Por otra parte, ha criticado que no se hayan elaborado campañas de prevención de contagios dirigidas a los más jóvenes y ha exigido que se contrate a la totalidad de los 666 profesores que prometió el consejero de Educación, Carlos Gimeno, hace unas semanas.

Presupuestos

El líder de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que la presidenta navarra, María Chivite, no le ha llamado todavía para hablar del proyecto de presupuestos del próximo año, lo que ha calificado de "irresponsabilidad". Ha aseverado que se sentarán a hablar siempre que no les pidan renunciar a su proyecto político y ha marcado varias líneas rojas: "Nosotros queremos ver qué hay en ese proyecto. Vamos a ver si tenemos Canal de Navarra, si se suben o no los impuestos, si hay ayudas a sectores como el de la hostelería, vamos a ver si consolidan o aumentan el gasto en Atención Primaria porque es fundamental, vamos a ver si las inversiones en infraestructuras educativas y sanitarias se realizan o no, etc. Es decir, vamos a ver qué hay sobre la mesa, a ver cuál es el techo de gasto y en función de todo eso, veremos si somos capaces de llegar a un acuerdo".

Endeudamiento

Javier Esparza ha vuelto a exigir a la presidenta Chivite que negocie con el Gobierno central el incremento del objetivo de déficit del 2,6% actual al 3,9%. Ha explicado que "si hay un organismo independiente como la AIREF que dice que Navarra es solvente pudiendo llegar al 3,9%, pues yo que digo, que tengamos ese margen. ¿Qué nos endeudemos hasta el 3,9%? No. Yo estoy diciendo que nos endeudemos hasta lo que haga falta para evitar recortes".

Sobre el modo de pagar la deuda -que se sumaría a los 3.000.000.000 de euros de deuda que ya ha contraído Navarra-, ha matizado que la vía no es subir impuestos: "Nosotros no estamos defendiendo la subida de impuestos, sino al contrario. Pensamos que hay que bajar los impuestos. Si bajas los impuestos, dejas dinero en el bolsillo de la gente y la gente gasta, la gente consume. A partir de ahí es un ciclo, se dinamiza la economía, genera empleo y se recauda más".

Memoria histórica

Javier Esparza no ha querido entrar a valorar la nueva Ley de Memoria Histórica aprobada a nivel nacional porque no conoce el proyecto. En relación con "Los Caídos", en Pamplona, y su posible reconversión o demolición -alternativas que manejan los distintos grupos municipales, puesto que es competencia del consistorio pamplonés- ha aseverado en la SER que no han "fijado una posición porque no es un debate que esté en la calle. En este último año, nadie me ha hablado por la calle de Los Caídos".

Pueden volver a escuchar la Entrevista de SER Navarra con Javier Esparza en www.sernavarra.com