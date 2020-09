Primera ola en las residencias navarras: 437 fallecidos a causa del Covid-19 o con síntomas compatibles

Son 437 residentes los que han fallecido a causa del covid o bien con síntomas compatibles durante la primera ola de la pandemia. Aquellos cuya defunción ha sido provocada por Covid-19 de manera confirmada son 274 y otras 163 personas residentes en centros de mayores o de discapacidad fallecieron con síntomas compatibles con el virus pero no hay confirmación oficial de la causa de su muerte.

Es el dato que releva la auditoría externa encargada por el Gobierno foral sobre la incidencia de la pandemia en las residencias navarras. Una de cada cuatro personas residentes se contagiaron del coronavirus. Y siete de cada cien residentes fallecieron a causa del Covid, aunque en esta relación numérica se incluyen quienes murieron con síntomas compatibles con el virus pero sin confirmación.

La incidencia de la primera oleada de la pandemia se hizo notar más en las residencias de mayores que en las de discapacidad. 24 de los 70 centros residenciales de mayores acapararon más del 90% de los residentes contagiados y fallecidos. En ese sentido, el lugar de ubicación de cada una de las residencias es decisivo: Si se encuentra en una zona básica de salud con alta incidencia de la pandemia, los efectos devastadores en las residencias son entonces mucho más probables. Ubicación geográfica en relación a la prevalencia de la población en general, visitas previas externas en los quince días anteriores al confinamiento y tamaño del centro residencial son los factores que se han contemplado como determinantes a la hora de medir cómo se ha visto afectado este ámbito de las residencias de mayores y discapacidad.

A los datos de la auditoría sobre fallecimientos hay que sumar la muerte de 6 residentes más desde el pasado 1 de julio en el ámbito hospitalario.

Así, destaca que la incidencia del COVID-19 fue mayor en residencias de tamaño grande, que recibían numerosas visitas y estaban ubicadas en zonas con alta prevalencia.

Los centros hacen una valoración muy positiva de las entidades a las que se pidió ayuda en mayor medida: la ANADP (Derechos Sociales) con un 76,4%, centros de atención primaria de Salud (70,5%) y servicios de prevención de riesgos laborales (62,5%).

Junto a ellos, figuran otros factores como la menor ratio de personal o el uso de EPIS no confiables o artesanales. Por el contrario, la titularidad del centro o el tipo de residentes (autónomos-dependientes) no tuvo incidencia significativa. Tampoco, el disponer de personal médico y o de enfermería fue un elemento de protección.

Hay algunos factores que, en el análisis realizado, al menos en el caso de las residencias en Navarra, parecen no tener o tener escasa relevancia. Destacan tres de ellos que "Pese a que las residencias de titularidad privada han tenido mayor incidencia del COVID-19, la titularidad (pública o privada) no influye de manera importante en el impacto de la pandemia en las residencias (el resultado no es estadísticamente significativo)". Concretamente, las residencias públicas en general han tenido un menor impacto del COVID-19, el 36% de ellas han tenido algún contagio, frente al 44% de las privadas con lucro y el 50% de las sin lucro.