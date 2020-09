Diego Llorente se va al Leeds por 20 millones de euros

Ya Es oficial. Diego Llorente deja la Real Sociedad para firmar los próximos cuatro años con el Leeds United. El club donostiarra ha anunciado a última hora de este martes el principio de acuerdo con Leeds United para el traspaso del central madrileño a cambio de una cantidad cercana a los 20 millones de euros. “La Real Sociedad y el Leeds United han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Diego Llorente al cuadro inglés. El acuerdo definitivo queda supeditado a la revisión médica al jugador”, ha anunciado el club donostiarra a través de un escueto comunicado en el que también le ha querido agradecer su trabajo como jugador touring-urdin los últimos tres años. “La Real Sociedad quiere agradecer a Diego la profesionalidad y el compromiso mostrados durante los tres años que ha pertenecido a la disciplina realista, al mismo tiempo que le desea lo mejor para su futuro personal y profesional”.

La operación no es nada negativa para la entidad donostiarra, porque va a ingresar alrededor de 20 millones de euros por un jugador por el que en su día fichó en propiedad del Real Madrid por 6 millones de euros. Aunque su cláusula era de 50 ‘kilos’, el deseo del jugador de dar por finalizada su etapa en la Real y su valor de mercado actual evidencian que el acuerdo es positivo. Con todo, todo el dinero de la operación no lo va ingresar la Real en sus arcas, porque en su día el Real Madrid se quedó un porcentaje (30%) de la plusvalía de la futura venta del central madrileño a otro club, con lo que si la plusvalía de la venta de Llorente es de 14 millones, unos 4 pertenecen al Real Madrid.

La salida De Diego Llorente era un secreto a voces, porque llega justo después de que no estuviera en el once inicial de ma Real Sociedad contra el Real Madrid en la última jornada de liga. El central internacional terminaba contrato con la Real en 2022, y el club donostiarra no se había puesto en contacto con su agente para revisarlo, porque asumían que si llegaba una buena oferta, iban a aceptar su traspaso, como así ha ocurrido con el Leeds. La cifra de la operación es parecida a la que planteó el Mónaco en enero, con la diferencia de que entonces el club donostiarra no tenía capacidad de reacción.

Mario Hermoso, el deseado

Ahora la Real debe acelerar para encontrar el sustituto para Diego Llórente en el eje de la zaga, porque queda muy tocada esa zona del equipo. El deseado es Mario Hermoso, en el que llevan trabajando en la secretaría técnica todo el verano, pero que no es una operación nada sencilla, porque el central madrileño está convencido de que puede triunfar en el Atlético de Madrid y no quiere salir, a pesar de que valora el interés realista, que fue quien primero se pudo en contacto con él cuando terminó la pasada temporada. El Atletico sí que quiere aprovechar esta venta de Llorente para colocar a Hermoso en la Real, y poder sacar rendimiento económico de su venta, al tiempo que salda la deuda que tiene con los donostiarras por la cantidad que le correspondía por el traspaso de Griezmann al Barcelona. La sintonía entre clubes es total, el acuerdo no sería complicado, pero antes deben convencer a Mario Hermoso de que acepte su marcha del club colchonero.