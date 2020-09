Barceló Hotel Group inaugura el hotel Occidental Sevilla Viapol

Barceló Hotel Group abre las puertas del Occidental Sevilla Viapol, un céntrico hotel de 4* con 96 modernas y luminosas habitaciones totalmente reformado. Se trata del segundo establecimiento de Barceló Hotel Group en la ciudad de Sevilla donde la cadena hotelera abrió su primer hotel –el Barceló Sevilla Renacimiento-hace 28 años, coincidiendo con la inauguración de la Expo 92.

Barceló Hotel Group ha invertido 2,5 millones de euros en la reforma integral del nuevo Occidental Sevilla Viapol, renovando todas las habitaciones, cinco salas de reuniones con una capacidad máxima de 300 personas, zonas comunes e incluso está previsto la apertura de una nueva terraza con piscina. Además, la cadena ha incluido en el hotel su ‘concept restaurant’ Arrozante, un espacio especializado en arroces y paellas de autor que cuenta con el asesoramiento de dos de los mejores maestros arroceros de nuestro país: Carlos Otaola y José Luis Chaparro), cuyos restaurantes han recibido prestigiosos premios gastronómicos a nivel nacional e internacional. El hotel cuenta también con una cafetería y un restaurante bufé donde disfrutar de O!Breakfast, el concepto de desayunos variados y equilibrados, responsables y sin artificios que ya caracteriza a Occidental Hotels & Resorts.

El nuevo hotel Occidental Sevilla Viapol, está situado en Nervión, uno de los barrios más reconocidos de la capital andaluza. Con una ubicación estratégica, a tan sólo una parada de tren de la estación principal Sevilla Santa Justa desde la estación de Sevilla San Bernardo (situada a escasos 50 metros del hotel), cuenta con varios accesos hacia la carretera de circunvalación principal y a 12 kilómetros del aeropuerto de Sevilla San Pablo, unas comunicaciones que seguro facilitan la estancia tanto para viajeros de ocio como de negocio.

El establecimiento, al igual que todos los hoteles de Barceló Hotel Group durante la pandemia, ha puesto en marcha el programa We care about you, un plan de medidas para reforzar los rigurosos protocolos de salud e higiene ya existentes en sus hoteles, para que los clientes puedan disfrutar de su estancia con tranquilidad.

El Occidental Sevilla Viapol se suma al portfolio de la marca Occidental Hotels & Resorts de Barceló Hotel Group, formada por hoteles Responsible Living orientados al bienestar de sus huéspedes, que demuestran que es posible disfrutar de los destinos de manera sostenible y fácil para que viajar de manera comprometida con el medioambiente y el entorno local.

En palabras de Gaspar Sáez, Director General Sur Españaen Barceló Hotel Group: “La apertura del Occidental Sevilla Viapol confirma la apuesta de Barceló Hotel Group por Andalucía donde, además de haber mantenido los planes de expansión de la compañía, se han invertido recientemente más de 70 millones en la mejora de los hoteles. Con esta nueva apertura, Barceló gestiona actualmente 20 hoteles en Andalucía, con un total de 5.176 habitaciones”.

Acerca de Barceló Hotel Group:

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo en número de habitaciones, y ha sido reconocida como la ‘Mejor compañía gestora del mundo’ en la última edición de los World Travel Awards, considerados los Oscars del turismo. Actualmente cuenta con 252 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 57.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. También forma parte del grupo Crestline Hotels & Resorts, una compañía hotelera independiente con 120 establecimientos.

Para más información: www.barcelo.com