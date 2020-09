La Junta no prorroga las restricciones de Valladolid

A prior buena noticia. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, anuncia que la Junta les ha confirmado que no prorrogará las medidas que desde el 3 de septiembre y hasta las 00 del jueves 24 se habían implantado en la ciudad de Valladolid y que implicaban, por ejemplo, una reducción de los aforos.

"Nos dicen que el principal problema son los espacios cerrados", así lo confirma Saravia que reconoce que "si la situación volviera a empeorar las medidas volverían a aplicarse".

La Junta les ha comunicado que habrá una reunión cada 15 días entre el Gobierno de la comunidad y los alcaldes de poblaciones de más de 20.000 habitantes y que durante esta semana se terminará de cerrar el protocolo de colaboración que implica a la Policía Local en el control de las cuarentenas.

Resumen de las medidas más restrictivas que aprobó la Junta hace 21 días y que no se prorrogan

En los velatorios deberá respetarse un máximo de quince personas en espacios al aire libre o de diez en espacios cerrados, y la participación en la comitiva para el enterramiento se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados además de, en su caso, la persona que oficie el acto de despedida del difunto.

En lugares de culto, ceremonias nupciales y celebraciones religiosas se deberá respetarse un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de veinticinco en espacios cerrados, sin superar en ningún caso un tercio del aforo.

En el caso de bares y cafeterías no se podrá consumirse en el interior del local salvo en mesa y sentados. Además, se establece que las mesas no sean de más de seis personas, con uso de mascarilla y guardando la distancia de seguridad. En los restaurantes y sociedades gastronómicas no se permitido el consumo en la barra y en la zona de cafetería o bar y, en ningún caso, podrá hacerse cualquier consumo de pie.

En las terrazas al aire libre de cualquier tipo de establecimiento las mesas no podrán ser de más de seis personas, guardando la distancia de seguridad y el consumo siempre será sentado.

En el caso de cines, teatros, instalaciones taurinas, así como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos, se establece un límite máximo de veinticinco personas para lugares cerrados y de cincuenta tratándose de actividades al aire libre.

La nueva norma también hace referencia al deporte y establece que la práctica de la actividad física y deportiva no federada, tanto al aire libre como en instalaciones y centros deportivos, podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de cinco personas de forma simultánea. En el caso del deporte federado de competencia autonómica podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de cinco personas de forma simultánea en el caso de los entrenamientos. No se aplicará este límite en las competiciones donde las reglas federativas garanticen espacios diferenciados para cada equipo.

En cuanto a la asistencia de público a eventos deportivos, entrenamientos y competiciones deportivas en instalaciones o en la vía pública, se establece un límite de veinticinco personas para lugares cerrados y de 50 personas tratándose de actividades al aire libre.

Por otro lado, con respecto a la ocupación de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos se indica que las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con una capacidad máxima de diez personas, incluidos los monitores y deberán establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal.

Para la realización de actividades culturales en bibliotecas, archivos, museos o salas de exposiciones se fija un máximo de hasta diez personas en las actividades de grupos, incluido el monitor o guía, e igual ocurre en el caso de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil, que deberán realizarse en grupos de hasta diez personas.

Por último, en el caso de las reuniones, tanto privadas como familiares, se limita a un número máximo de diez personas, tanto en espacios públicos como privados, excepto en el caso de personas convivientes.