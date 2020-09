Sara Martín ficha por Movistar. La ciclista que viaja al Mundial de Imola esta semana correrá con la escuadra navarra, referente del ciclismo femenino español.

Así lo anunciaba el club en un comunicado oficial:

Movistar Team anuncia este miércoles que Sara Martín (Aranda de Duero, Burgos, ESP; 1999), corredora actualmente en las filas del Sopela Women’s Team, formará parte desde el próximo 1 de enero y durante las dos próximas temporadas (2021-22) de la estructura femenina worldtour dirigida por Sebastián Unzué.

Estudiante de Químicas por la Universidad de Valladolid, titulación que completará ya con los colores azules, Martín -ciclista muy completa: gran rodadora, consistente en la escalada y con una razonable punta de velocidad- ha dado en los últimos meses, tras el regreso a la competición, el paso clave en su progresión como ciclista.

La arandina, ganadora en 2019 de la Copa de España de Villasana de Mena, logró el pasado agosto en Jaén los dos títulos de campeona de España sub23, en ruta y contrarreloj. En dichas pruebas, Sara se codeó a su vez con las mejores elite de nuestro país: fue plata absoluta CRI, por delante de su futura compañera Sheyla Gutiérrez, y 5ª en la prueba en línea. La burgalesa terminó igualmente 16ª en el Campeonato de Europa sub23 de Plouay, con una selección española que la ha convocado de manera constante en los últimos cinco años para Europeos (sub23) y Mundiales (junior). Su debut en un Campeonato del Mundo elite llegará esta misma semana en Imola, donde disputará las pruebas en línea (sábado 26) y contrarreloj (jueves 24).

Martín, tercer fichaje para Movistar Team con vistas a 2021 tras los ya anunciados de Emma Norsgaard y Annemiek van Vleuten, reforzará así la columna vertebral ‘made in Spain’ con la que el único equipo de nuestro país en la máxima categoría viajará por todo el mundo.

“Una ilusión poder dar este salto hacia adelante“, explica Martín. “Ya en su día el salto de junior a un equipo UCI como Sopela, donde estaban algunas de las ciclistas españolas que justo pasaban a Movistar Team y que tenías como referencia, fue muy importante. Ahora, tener oportunidad de llegar al WorldTour y estar con ellas como compañeras, e incluso con ciclistas de referencia mundial como Annemiek Van Vleuten, es algo muy grande para mí. Desde que me dediqué al ciclismo al 100% he ido progresando cada año, y este salto sin duda me fortalecerá“.

“Espero poder ayudar en todo lo necesario al equipo, aprender y empaparme con toda la experiencia de cada una de las compañeras. Tener esa experiencia en pruebas en gran nivel seguro me ayudará a progresar en aspectos técnicos y tácticos, que es lo que más me gustaría mejorar, aunque soy consciente de que en lo puramente físico aún debo avanzar mucho. Siempre he dado mucha importancia a mis estudios de Química, de cara al futuro, y compatibilizarlos con el deporte exige mucha organización y disciplina, lo cual me he ha ayudado mucho en el ámbito deportivo. Soy bastante autoexigente y quiero aportar lo máximo posible al equipo desde el principio, y una vez termine lo académico, progresar aún más como ciclista y como persona. En definitiva, “dar lo mejor” (mi lema) en todo“.

“La llegada de Sara ratifica nuestra apuesta por jóvenes corredoras de nuestro país”, sostiene Sebastián Unzué. “Es una ciclista que, a pesar de su juventud, ha demostrado que ser capaz de grandes cosas ya en el presente. Rinde bien en todos los terrenos y lo mejor es que aún tiene mucho margen de crecimiento en todos ellos, por lo que tenemos muchas ganas de aportarle todo lo posible y poner todos los medios necesarios para que siga creciendo, desarrollándose y que llegue, como apunta, a ser una de las referencias de futuro de nuestro país. Su incorporación confirma que seguimos apostando por lo nacional, y para ciclistas como Sara será muy positivo correr junto a una gran líder como Annemiek“.