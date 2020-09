Almudi: "Ha faltado responsabilidad y sanción"

La pandemia de covid-19 sigue su curso. La segunda ola comienza a acrecentarse y los temidos números del otoño son incluso más crudos de lo esperado. Muchas localidades o barrios se han visto abocados al confinamiento. Y sobre la evolución de la pandemia hemos charlado este miércoles en nuestro tiempo de Hoy por Hoy con José Luis Almudí, médico de Atención Primaria y presidente del Colegio de Médicos de Valladolid.

El profesional sanitario ha comenzado asegurando que "estamos preocupados y expectantes". "Es verdad que se ha adelantado la segunda ola que esperábamos, y que asociábamos a la bajada de temperaturas. El virus nunca ha descansado, ni ha dejado de ser menos virulento... Y nosotros hemos relajado nuestras costumbres, yendo a terrazas, compartiendo cenas y comidas, y eso han sido focos de contagios. Muchos han aprovechado para ir a sus pueblos pensando que con el aire libre que allí se respira no hay problema. Ha faltado responsabilidad, pero también sanción, que es la única forma de que aprendamos", asegura.

El ámbito familiar es el que más casos está reportando. Almudí lo explica contando que "todos pensábamos que el núcleo estable era como una burbuja, que te protegía de todo... Pero cada miembro de esa familia tiene su vida particular. Sus amigos, su actividad laboral, ahora escolar... Tú puedes traer del sitio donde has estado el virus, incluso que pese a seguir las medidas de seguridad,en algún momento haya un descuido y pase lo que pase. Y claro, en el núcleo familiar no se mantienen distancias".

¿La solución ante esta última situación cuál sería? "Lo útil es comportarse como un extraño y tomar medidas si no puedes garantizar que hayas seguido todas las recomendaciones y cuidados higiénicos. Si tienes sospecha de haber estado en contacto con algún positivo o algún síntoma, hacerse un autoaislamiento dentro de casa", responde.

Test y pruebas

Últimamente se ha puesto en boga la situación de los test. La tardanza de la rapidez de las PCR, los ya conocidos test de antígenos... ¿Son válidos? Almudí responde que "hay hospitales que se han visto sobrepasados por el PCR por la cantidad de demandas, por el extractor del material genético o cualquier otra cosa, y la gente estaba inquieta. Pero es una inquietud relativa esa. Lo más importante es el aislamiento, porque si has sido un contacto estrecho de un posible contagio la cuarentena de diez días no te la quita nadie", explica. En todo caso, sobre los antígenos, dice que "estamos esperando a que empiezan a distribuirse y que las autoridades nos digan cuál es el más relevante, porque se puede hacer de diversas formas. En 15 minutos se sabe el resultado. Pero eso es algo que también va a afectar a Atención Primaria. Porque te entran problemas del mismo tipo por el mismo embudo".

Por último, Almudí reconoce que "se espera un invierno duro, aunque por el uso de la mascarilla vamos a tener menos incidencia de otros problemas respiratorios que nos pueden volver locos como los catarros o la gripe, cuya vacunación se va a recomendar sobre todo en los pacientes de riesgo. Y el virus del covid como no lo conocemos tampoco sabemos cómo va a evolucionar y lo que nos va a llegar", sentencia.

La charla al completo con José Luis Almudí puede reproducirse en el siguiente audio.