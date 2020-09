Torra no declara "porque tiene mucho trabajo"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en su segunda causa por desobediencia por no retirar una pancarta del Palau de la Generalitat ahora hace un año.

Torra ha hecho una intervención muy breve, pero se negó a responder a las partes. La comparecencia ha durado tres minutos, según informó el TSJC. Torra ha declarado ante el juez que está muy ocupado, “no tengo tiempo para estas cosas y menos cuando el tribunal no es competente” para obligarle a retirar la pancarta. El president cree que este juicio es la continuación de un proceso injusto como el de la primera pancarta y no quiere declarar porque presentarán diligencias.

El presidente ha llegado al Palacio de Justicia acompañado por el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés; la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, y representantes de JxCat, ERC, la CUP y entidades independentistas.