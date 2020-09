El payaso Tortell Poltrona protagoniza un atípico pregón de la Mercè en Barcelona

El pregón de la Mercè ha sido tan atípico como lo serán las fiestas en este año de pandemia. Jaume Mateu, payaso, fundador de la ONG Payasos Sin Fronteras y más conocido como Tortell Poltrona, se ha presentado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona con la cara pintada, su nariz roja y zapatones. Ha recordado a los presos independentistas, ha criticado la gestión política de la crisis de la COVID, ha reivindicado la cultura y lamentado que no escuchemos a un planeta que estamos matando. También ha generado polémica al asegurar que los que rechazan la lengua de un país, el catalán en este caso, son unos inadaptados. Ciudadanos y Barcelona pel Canvi, la formación de Manuel Valls, han abandonado la sala.

Tanto Mari Luz Guilarte como Manuel Valls han asegurado que el de Tortell Poltrona no ha sido un pregón para todos los ciudadanos de Barcelona, sino un discurso de marcado carácter independentista. El pregonero ha criticado a "quienes se empeñan en pensar que nuestra lengua es el castellano" y ha añadido que "los que rechazan la lengua y la cultura de un país son, como mínimo, unos inadaptados". Ha sido esta frase la que ha llevado a Guilarte a abandonar definitivamente el acto de apertura de las fiestas de la Mercè. También el PP ha criticado el contenido del discurso.

Josep Mateu, Tortell Poltrona, no ha dejado de moverse por el Saló de Cent, olvidándose incluso del micrófono, y ha incorporado música al pregón. Ha recordado, tocando un Ave María, a algunas figuras importantes que han muerto en los últimos meses como el músico Pau Donés, la actriz Rosa Maria Sardà o el Pare Manel. También han interpretado piezas más animadas con Joan Garriga de la Troba Kung-fu.

"Es un pregón difícil", ha dicho la alcaldesa, Ada Colau, en la presentación de Tortell Poltrona, porque, en realidad, "este año no habrá fiestas ya que no nos podremos abrazar y llenar calles y plazas". Colau también ha asegurado que, a pesar de todo, la ciudad no se puede parar y que hay que buscar un futuro nuevo porque la normalidad de antes "la de la desigualdad" ya no sirve.

En el Saló de Cent sólo había 70 invitados, una cuarta parte de los habituales y todos con mascarilla.