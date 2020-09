El sindicato médico Omega no descarta movilizaciones ante la falta de facultativos

El sindicato médico Omega, mayoritario en Galicia, va a convocar a los profesionales para estudiar la situación sanitaria desde la atención primaria a la hospitalaria y no descarta convocar movilizaciones ante la falta de facultativos, la falta de reposición de las plazas y la situación de sobrecarga de la atención primaria. Alerta de que los problemas se van a agudizar con la llegada del otoño y que la Covid no puede

Su portavoz, Marina Tallón, denuncia que en estos tiempos de pandemia la red de atención primaria está muy debilitada y que el 70 por ciento de las labores que realizan los médicos son administrativas: "Estamos valorando cual va a ser la situación de cara al otoño, porque si no tenemos reposición, los médicos que están ahora no dan para más, necesitamos descanso, aquí se ha trabajado durante la pandemia lo que no está escrito."

Explica que la tasa de reposición sólo cubre jubilaciones sin tener en cuenta el crecimiento de la población o el incremento de las necesidades asistenciales y añade que la precariedad laboral es una realidad constante en el colectivo con profesionales contratados mes a mes.

Denuncia también que no se ofertan plazas MIR suficientes y no hay médicos en formación en especialidades como la atención primaria con lo que en cinco o seis años no habrá suficientes profesionales en este servicio que es la puerta de entrada del sistema.