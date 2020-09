Francisco Álvarez Cascos: "Las acusaciones de Foro son ridículamente falsas"

Francisco Álvarez-Cascos ha rechazado las imputaciones por sendos delitos de apropiación indebida y administración desleal que le atribuye Foro, el partido que fundó hace nueve años, y ha asegurado que las acusaciones que le han llevado este miércoles a prestar declaración como investigado ante la juez son "ridículamente falsas".

El que fuera vicepresidente del Gobierno del PP con José María Aznar, ministro de Fomento y presidente del Principado con Foro, ha dicho que no ha eludido las preguntas y ha contestado a la Fiscalía, a su abogado defensor, Luis Tuero, al letrado Luis Llanes, en representación de Foro, y a la propia juez.

Tras atribuir el origen de la querella a la división de la comisión directiva, Álvarez-Cascos ha mostrado a la prensa su licencia de pesca original que está "debidamente custodiada, como otras muchas cosas", ha reiterado, y que ha pagado personalmente, "como todas las licencias durante toda la vida", ha añadido.

A primera hora de esta mañana compareció ante la juez la presidenta del partido, Carmen Moriyón, para ratificar el contenido de la querella presentada por el partido contra Álvarez-Cascos, basada en una auditoría externa y que le imputa una serie de gastos injustificados a su nombre y al de su familia estimados en 1,2 millones, que presuntamente cargó a la formación política.

Durante dos horas, Moriyón prestó declaración sobre las facturas y contratos de la esfera personal de Álvarez-Cascos, aunque según ha explicado el abogado del partido, Luis Llanes, el importe exacto aún no se ha cuantificado y será un trámite que se practicará posteriormente.

Entre esas facturas, hay gastos de zapatos para sus hijos, videojuegos, tasas de licencia de pesca, llamadas de teléfonos de su familia o estancias en hoteles en viajes particulares, que Álvarez-Cascos ha tenido que justificar en su comparecencia como investigado ante el juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, a lo largo de casi cinco horas.

Por su parte, el abogado de Foro, Luis Llanes, ha vaticinado que a partir de ahora "tendrá que pasar mucha gente por el juzgado", aunque no ha querido identificarlas porque aún se está en fase de instrucción y no ha propuesto testigos. En su opinión, Álvarez-Cascos no ha justificado todos los gastos, de forma que algunas explicaciones podían ser correctas, pero otras son "injustificables".

Álvarez-Cascos fue expulsado en junio de Foro, el partido que promovió hace nueve años, y denunciado en un juzgado de la capital asturiana como presunto autor de distintos delitos de apropiación indebida y administración desleal.

En esta batalla interna, también hay cinco demandas interpuestas por afiliados contra la actual dirección y Moriyón, se ha producido la división del grupo parlamentario en la Junta General del Principado, con uno de sus dos diputados expulsados, y ha llevado al único diputado en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, a alinearse con los partidarios de Álvarez-Cascos.