Els trens tornaran a circular entre Malgrat i Blanes abans de finals d'any

Abans que acabi aquest any es recuperarà la circulació de trens entre Malgrat i Blanes, que està interrompuda des del gener, quan el temporal Glòria va arrossegar el pont ferroviari que creua la Tordera. L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, Adif, acabarà les obres com a molt tard a primers de novembre i preveu que el nou pont es posarà en servei abans de finals d’any.

Ara mateix, l’estructura del pont està totalment acabada, s’està posant la via i després s’haurà d’instal·lar la catenària i els elements de senyalització i seguretat. El Director General de Conservació i Manteniment d’Adif, Ángel Contreras, calcula que tot plegat estarà enllestit a finals d’octubre o primers de novembre. Llavors s’haurà de presentar tota la documentació de la infraestructura a l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària que és l’organisme que ha d’autoritzar finalment la circulació de trens.

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat que el calendari s’està complint i que “malgrat les dificultats generades per la pandèmia, s’ha continuat treballant”.

Operaris d'Adif treballant en el nou pont ferroviari / Adif

Ángel Contreras assegura que el nou pont és més segur que l’anterior perquè s’ha dissenyat amb els requisits que marca la normativa actual. I ha assenyalat les principals diferències que l’han de fer suportar millor les grans avingudes d’aigua. La infraestructura que va arrossegar la Tordera al mes de gener tenia 14 pilars separats entre ells per 7 metres i el nou pont en té 5 amb 50 metres de distància entre cadascun. Això deixa més espai per l’aigua de les avingudes que provoquen les fortes pluges. El pont s’ha rematat amb murs de formigó que fan més difícil que l’aigua arribi a les vies en cas de riuada.

Els pilons dels fonaments es claven fins a 40 metres de profunditat, i segons el director general de Conservació i Manteniment d’Adif, s’han fet de forma coordinada amb la Generalitat perquè quedin alineats amb els del pont viari que està construint just al costat el departament de Territori. D’aquesta manera, hi ha menys obstacles en cas d’avinguda d’aigua i “els pilons d’un pont no generen turbulències que puguin afectar a l’altre”, ha explicat.

A la visita d’obres que s’ha fet avui, la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Blanes, Marta Vall-llosada ha demanat que el pont es posi en servei el més aviat possible perquè a molts mesos que els veïns d’aquesta població pateixen la falta de connexió ferroviària amb Barcelona i Girona. A més ha lamentat que no s’hagin aprofitat aquestes obres de més de 9 milions d’euros per deixar preparat el pont per un possible desdoblament de la via. Sobre això, Adif explica que, en tractar-se d’una obra d’emergència, només podien reconstruir el que es va endur l’aigua i no ampliar la infraestructura.

El president del consell comarcal del Maresme, Damià del Clot, ha celebrat l’avenç en la reconstrucció de pont, però demana més inversions en una línia de tren que pateix sempre que hi ha temporal.

El pont de la carretera també estarà llest aquest any

Just al costat del pont ferroviari, la Generalitat està reconstruint el viari, el de la carretera entre Malgrat i Blanes que també es van endur el Glòria. Fonts del Departament de Territori, expliquen que les obres van a bon ritme i que podria entrar en servei a finals del mes de novembre.