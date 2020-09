Luis García: "El Real Oviedo tiene gran parte de culpa de mi paso por Primera División"

El Real Oviedo sigue preparando la visita del RCD Espanyol de Barcelona, que será finalmente el domingo a las 18:15 horas en el estadio Carlos Tartiere. Un partido para el que José Ángel Ziganda podrá contar con toda la plantilla menos Rodri, que sigue recuperándose de la operación de hombro.

Al municipal ovetense llegará un Espanyol que está llamado a ser uno de los que ascienda a Primera División y ante el que el Real Oviedo buscará la primera victoria de la temporada tras los empates con Cartagena y Mirandés.

Escucha la entrevista a Luis García.

Para hablar del partido, este jueves ha atendido la llamada de SER Deportivos Asturias el exjuador perico y canterano azul Luis Suárez. El míitco ariete del Espanyol, con quien ganó una Copa del Rey en 2005, analizó ambos equipos en la Cadena SER.

"Es un partido interesante pero creo que el Espanyol está dos pasos por delante del resto de equipos de Segunda por plantilla, pero el Oviedo necesita ganar y está haciendo bien las cosas. El año pasado Ziganda hizo un trabajo extraordinario", comentó sobre el partido del domingo.

"El Espanyol es un histórico, especial y lo considero mi casa. Es triste verlo disputar partidos de Segunda División pero es lo que hay. Hacía muchísimos años, después de los que no han bajado era junto al Valencia el que más temporadas seguidas llevaba en Primera", comentó sobre el Espanyol.

Además, Luis García también habló de sus orígenes como canterano carbayón: "En Oviedo pasé hasta el último año de cadete y me ayudaron muchísimo, es donde me formaron. Me queda un grato recuerdo del Real Oviedo y la ciudad, porque soy de ahí. Tienen gran parte de culpa de mi paso por Primera División".

"Siempre tuve la ilusión de poder jugar en Primera Divisón contra el Oviedo, de poder jugar en el Tartiere. Es una ciudad increíble y la gente tiene muchas ganas de conseguir el ascenso. No es fácil, pero se está en buen camino", añadió.

Ahora el delantero sigue ligado al fútbol y aspira a ser técnico a nivel profesional: "La edad no perdona y tienes que apartarte de lo que te gusta que es jugar. Lo más próximo es ser entrenador. La idea es ir creciendo poco a poco. Uno tiene que empezar con calma y tratar de llegar al máximo nivel".