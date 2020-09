El apasionante viaje por el mundo de Diego Villegas

Una de las cosas más importantes de los viajes es la persona que te acompañe en ellos. Visitar el lugar más hermoso del planeta se puede estropear si no se elige al mejor compañero. Destinos triviales o mediocres se pueden transformar en paraísos con una compañía excelente. Cinco, el futuro disco del instrumentista sanluqueño Diego Villegas, es la travesía perfecta: un recorrido musical por lugares donde reina la buena música y, además, con el mejor acompañante posible, el talento rebosante y brutal de un artista de 33 años cargado de experiencia, que se ha metido en la mochila a la sobresaliente Electro Acoustic Band en un virtuoso ejercicio de sincronía de enorme poso.

Cinco se presentó en la noche de este miércoles 23 de septiembre en el Real Alcázar dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla, tras la suspensión del primer intento en agosto por problemas técnicos. "Estamos muy felices de estar en la Bienal y hemos podido prolongar esta felicidad varias semanas más", bromeó Villegas en su saludo inicial.

Para entonces ya había presentado los primeros temas, que sonaba por primera vez ante el público porque Cinco, como disco, aún no ha salido a la venta. Arranca con Nace un nuevo día, unos evocadores tientos y tangos con aires orientales en los que suena con emoción la flauta, en diálogo con la guitarra eléctrica de un excepcional José Recacha. Le siguen las alegrías Añoranza, de tono melancólico y regusto a música clásica. Resuelven Noelia Vilches, Caridad Vega y Sonia Sarmiento, al cante y palmas; y sobresalen Fernando Clemente, al violín, y Keko Baldomero, a la guitarra flamenca.

Villegas hace la primera parada para saludar y presentar este viaje. "Cinco son los instrumentos de viento que toco en este disco (flauta, armónica, clarinete, saxófono soprano, saxófono tenor) y cada uno me permite viajar hacia una música del mundo". De Oriente a Viena, de África a la América afroamericana, de Cádiz a Argentina con parada en Cuba. El artista presume de escenario. La espectacular belleza del Real Alcázar envuelve el espectáculo con mimo, con un juego cuidado de luces, aunque la distancia social que obliga la pandemia y el enorme patio ahoguen un poco el calor del público.

Diego Villegas canta con sus instrumentos de viento y se le entiende todo lo que dice. Como en ese homenaje a Enrique Morente, que son los tangos Morente on my mind. El sanluqueño recorre caminos revolucionarios ya inventados por el granadino, Paco de Lucía o Camarón. Por eso ya no chirría el espíritu rockero que le imprime Recacha en sus intervenciones, o la vanguardia que supone el bajo eléctrico que domina con pericia Dani Escortel. Nada es gratuito en este trabajo conjunto, sino que procede de un auténtico viaje musical por el mundo, hecho desde la admiración, el respeto y la emoción. Es un viaje rápido, que casi no da tiempo a saborear, como esas excursiones guiadas que te lo enseñan todo y te quedan con ganas de quedarte más o escaparte del grupo.

Gran parte del espíritu e intención del disco se resume en la serrana Conexión, un introspectivo recorrido hacia el interior, con la música como vía de expiación y liberación. Hay también toques reivindicativos como Cinco sentidos, donde el saxofón de Villegas se une al trío de coros bajo el lema "desde Sanlúcar yo vengo para cantarte mi flamenco". Después se marcha a Japón para convertir su flauta en Shakuhachi, instrumento de ese país que con tanto cariño ha acogido durante años a muchos flamencos, entre ellos, a la hermana de Villegas, que le regaló una de estas flautas japonesas de uno de sus contratos allí. "No la he traído porque entonces ya no cumplía con tocar cinco instrumentos", resolvió divertido Villegas. Y se da una vuelta por América, a ritmo de guajira, Cuando paso por Cai, correctamente interpretada por Caridad Vega.

Para entonces, Villegas ya ha presentado varias veces a su Electro-Acoustic Band, en la que están también la batería de Javi Ruibal y la percusión de Manuel Muñoz 'Pájaro'. El sanluqueño no se cansa de lanzar elogios y pedir aplausos a los suyos. La banda funciona con una pulcritud digna de una grabación. "¡Es un compact!", gritan para elogiar el increíble funcionamiento de este equipo a modo de maquinaria de reloj. Un engranaje sincrónico que se mueve entre la destreza del protagonista para dominar cada uno de sus instrumentos, la potencia de los elementos eléctricos y la delicadeza de los momentos más flamencos.

El espectáculo se reserva para el final a María Terremoto, como artista invitada. La cantaora se luce con una impactante versión de At last, el clásico de Glen Miller, que Etta James, diva del rhythm and blues grabó en los 60, y que también tiene versión de Celine Dion y Beyoncé. Terremoto, sin inmutarse, se transforma de nuevo hacia la esencia flamenca. Es un cierre espectacular, que se sella por bulerías a dúo entre Terremoto y Villegas, reivindicación de la cultura segura con pañuelos rojos y con referencia al bello Al alba y su sueño de amor que popularizó Pepe de Lucía.

Dice Villegas que todo lo que ha conseguido en este espectáculo es un sueño. El que tenía este niño de Sanlúcar cuando veía espectáculos flamencos en su casa, y veía tocar la percusión a Pájaro junto a Joaquín Cortés. Entonces se imaginaba estar ahí encima del escenario, con su propia banda, con sus propios temas, con su mensaje y su voz propia nacida de cinco instrumentos diferentes. Un sueño hecho realidad en un viaje inolvidable.

Espectáculo: Cinco. Día: 23 de septiembre de 2020. Lugar: Real Alcázar (Sevilla) dentro de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Dirección musical y artística: Diego Villegas. Elenco: Diego Villegas (armónica, clarinete, flauta, saxofón soprano y tenor); José Recacha (guitarra eléctrica), Keko Baldomero (guitarra flamenca); Dani Escortel (bajo); Fernando Clemente (violín), Javi Ruibal (batería), Manuel Muñoz Pájaro (percusión), Caridad Vega (cantes y palmas), Sonia Sarmiento (palmas y coro), Noelia Vilches (palmas), María Terremoto (artista invitada).