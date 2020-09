El PP denuncia que 3.697 familias coruñesas siguen pendientes de las becas comedor

El grupo municipal del PP ha denunciado que 3.697 familias siguen pendientes de la concesión de las becas comedor dos semanas después de que empezara el curso en infantil y primaria. Señala que están usan el servicio sin saber si son beneficiarios de las ayudas. Esta semana ha pedido agilidad al gobierno local en la comisión de servicios sociales donde se expusieron también los retrasos en la concesión de las ayudas del bonotaxi.

La concejala Mayte Rodríguez señala además que las empresas que gestionan los comedores en los colegios trabajan sin tener la seguridad de que vayan a cobrar los servicios realizados a familias solicitantes si no se les adjudica ninguna beca y pide agilidad al gobierno local: "Muchas familias desconocen cómo van a gestionar el comedor y las actividades extraescolares, es verdad que el covid no ha facilitado la gestión pero no puede ser que año tras año el Concello tenga problema para con las familias que necesitan de estas actividades".

Retrasos en el bonotaxi

Denuncia que los más de doscientos beneficiarios del bonotaxi han perdido siete meses de ayuda porque el listado de adjudicatarios no se publicó hasta el mes de julio. Los bonos caducan igual a 31 de diciembre. Recuerda que este servicio ofrece un servicio alternativo al transporte colectivo a personas con problemas de movilidad que tienen gastos extraordinarios cuando deben desplazarse. También lo necesitan por su límite de ingresos. Exige la tramitación anticipada de estas ayudas para 2021.