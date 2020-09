La vuelta al cole en este curso 2020 2021 ha estado marcada sin lugar a dudas por los protocolos que alumnos y profesores deben seguir incluso antes de entrar por la puerta de su centro educativo. Las clases se han adaptado pero también los patios, el lugar en el que los más pequeños aprenden socializando.

El patio, la experiencia social más importante

¿Cómo se puede jugar dentro de una cuadrícula?, ¿es conveniente hacerlo? Gey Lagar, la creadora del proyecto "Patios y parques dinámicos", ha estado en Hoy por Hoy A Coruña, en la sección sobre educación de Sonia Hermida.

Durante las últimas semanas se ha dedicado a presentar su alternativa a los actuales patios covid a través de charlas que ofrece en los colegios; en ellas, recuerda a los equipos directivos que el patio es la experiencia social más importante que tienen los niños de manera independiente, es vida social autónoma, sin familiares, y que del aprendizaje que se lleven, dependerá cómo entienden su vida social en el futuro.

Se muestra partidaria de analizar la distancia de seguridad entre los niños y el porqué del sistema de cuadrículas.

¿Y a qué se puede jugar?

Lagar propone el veo-veo, copiar los gestos de otra cuadrícula los gestos, seguir al rey, una especie de Simón dice con secuencias de colores y que cada uno en su sitio replique las órdenes. Propone juegos en los que se mantenga el grupo, estategias rotativas, un kit de juego para cada niño (podría contener una chapa, una pelota.. que no tienen que compartir y que no cuestan demasiado dinero) y por último, en los juegos en los que es inevitable el contacto, llevar a cabo una desinfección, como otros momentos del día a día en la vida adulta que no se pueden evitar, pero en los que sí podemos tomar precauciones.

"El juego es libre"

Del planteamiento de los patios covid critica la rigidez para mover al grupo de manera dirigida, porque el juego es libre. Los patios dinámicos que presenta en sus charlas no son dírigidos, en ellos se observa el patio y se dota de herramientas al centro.

Es consciente de que hay que ser prudentes y termina con un hueco para la esperanza: "el juego volverá a ser libre".

Los contagios en el cole

Diferentes estudios han evidenciado la baja tasa de contagios del nuevo coronavirus entre la población infantil. Según el informe Recomendaciones de las distintas especialidades pediátricas de la Asociación Española de Pediatría acerca de la reincorporación a la escuela de los niños con enfermedades crónicas, algunos supuestos en los que en la actualidad no estaría indicado que los menores fueran al colegio es en aquellos que están a la espera de un trasplante, que tienen una insuficiencia renal grave, una cardiopatía grave o asma grave.

La vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Inmaculada Calvo, puntualizaba hace unas semanas, que estos casos son puntuales, por lo que la "mayoría" de los niños con una enfermedad crónica pueden ir a clase, unos deberán llevar la mascarilla FFP2 y otros la quirúrgica. "Los padres deben estar tranquilos y ser conscientes de que serán peor las consecuencias si tienen a los niños seis meses o más sin ir al colegio", ha recalcado la doctora.