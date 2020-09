La plantilla de Alu Ibérica corta el tráfico para exigir la retirada de la sanción al presidente del comité

Trabajadores de Alu Ibérica, Ex Alcoa, han cortado el tráfico a la altura de la fábrica, en la Carretera Baños de Arteixo para exigir a Grupo Riesgo la retirada del expediente de sanción, abierto al presidente del comité de empresa por unas declaraciones públicas. Juan Carlos Corbacho llamó delincuentes a los propietarios de la firma y éstos lo consideran una falta muy grave. Los sindicatos insisten en el incumplimiento del plan industrial prometido por Grupo Riesgo cuando compró la planta de A Grela.

Las centrales ya anunciaron que presentarán alegaciones al expediente y después la compañía propondrán la sanción, que, de inicio, califican de 'muy grave'. 'No lo vamos a consentir ni nos van a amedrentar, van a fortalecer la defensa de los puestos de trabajo', ha defendido Ledo.

Los representantes de los trabajadores acusan a Gobierno central y a la Xunta de mirar de perfil y no hacer nada por poner fin a la situación de la fábrica, sin apenas actividad. Exigen la expropiación forzosa de la factoría. Víctor Lado, de CC.OO, explica sus peticiones: "Que revisen o expediente de primer lugar, segundo; que se poña en marcha ese plan industrial acordado, dende logo non capitaneado por grupo Riesgo, e se non hai quen o colla revertindo a venda e volvendo ó proceso de Alcoa, dende logo coa intervención das administracións públicas".

Además advierten que la sanción al presidente del comité es un claro acoso sindical y dicen que no van a consentir las coacciones. Reiteran que lo que está haciendo Grupo Riesgo es un "fraude" con la fábrica coruñesa.

El comité de empresa señala en un comunicado que continúa sin reconocer al Grupo Riesgo como dueño legítimo de la empresa. Entiende que se aprovechó la situación de Estado de alarma por Covid19 para vulnerar, dice, los acuerdos anteriores por la venta de las ventas de las fábricas de A Coruña y Avilés.