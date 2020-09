El concejal de Marea Atlántica Xiao Varela renuncia a su acta: "Foi un privilexio"

El concejal Xiao Varela, miembro del grupo municipal de Marea Atlántica y responsable del área de Rexeneración Urbana en el anterior mandato, comunicó este jueves su decisión de abandonar su acta en el Ayuntamiento de A Coruña y retomar su actividad profesional.

"Foi un privilexio e un pracer traballar nos últimos anos na mellora da Coruña", señala en su cuenta de Twitter en relación a una decisión, que han confirmado también desde Marea Atlántica. En concreto, desde esta formación ratifican que el pleno de octubre será el último en el que Xiao Varela esté presente.

Desde el grupo municipal, y desde Marea Atlántica, lamentan esta decisión y trasladan su agradecimiento a Xiao Varela, al que califican como "una figura clave" en el anterior mandato, además de resaltar su "manera de entender" las políticas urbanísticas.

Coalición con el PSOE



Sobre la etapa de gobierno con Xulio Ferreiro al frente de la Alcaldía, Xiao Varela admite "moitos acertos e algúns erros" con una oposición "deshonesta" y en un contexto "paralizante" que no permitió, reconoce, "cumpruir coas enormes expectativas xeradas".

Tras las últimas elecciones, asegura que defendió "sen éxito" en la organización de Marea Atlántica "a necesidade de intentar un goberno de coalición co PSOE". "Por pensar que era a mellor maneira de dar continuidade ás políticas que estabamos levando a cabo e porque me parecía a única maneira de evitar unha deriva conservadora do PSOE, que desgraciadamente se confirma".

Por otra parte, argumenta que, a su juicio, la situación actual en el pleno "camiña cara un escenario de confrontación entre as forzas progresistas", de las que culpa "en gran medida" al actual gobierno. Tras cuatro años en el gobierno y 15 meses en la oposición, afirma que entiende que "o mellor é non continuar" y retomar de nuevo su actividad como "arquitecto e urbanista".