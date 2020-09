Rossi afirma que Barcelona es uno de sus circuitos favoritos

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) afirma antes del inicio del Gran Premio de Cataluña que "Barcelona me gusta mucho, es uno de mis circuitos favoritos, desde la primera vez, y siempre disfruto pilotando aquí".

"En los dos últimos años fui competitivo con la Yamaha, luchando por el podio, y espero también ser fuerte este año; el circuito tiene una larga recta en la que sufriremos, pero también curvas rápidas y medias, en las que hay que entrar rápido y en las que nuestra moto suele ser buena, veremos desde mañana, porque la temperatura es diferente y trataremos de ser fuertes", explica Valentino Rossi.

En la tercera carrera consecutiva de esta temporada, Valentino Rossi asegura que son complicadas psicológica y físicamente pues "psicológicamente, dar el máximo en una pista y volver a ella es bastante aburrido, y es duro hacer tres seguidas, sobre todo si en medio de Misano hacemos un test. Eso fue un gran error para el físico. No fue una buena idea".

"Vamos a tener varios triples y habrá que apretar. Es un año extraño", afirma.

Una vez más surgió la pregunta de su renovación pues Rossi dijo que va a intentar firmar "durante este fin de semana, porque entre las carreras de Misano lo arreglamos todo y también en los últimos días. La situación es muy clara".

"Correré con Petronas el año que viene, pero el contrato es un poco largo, con algunas cosas por arreglar en las que todavía no estamos de acuerdo, sinceramente, pero creo que durante este fin de semana firmaremos el contrato y estoy muy contento de continuar el próximo año, con Yamaha y con Petronas. Os lo haremos saber lo más pronto posible", incide Valentino Rossi.

En cuanto a la duración del contrato, Valentino Rossi ha sido claro al afirmar entre sonrisas que "mi madre me ha preguntado hoy qué voy a hacer al final del año que viene, como diciendo que es imposible que siga".

"No lo sé. Hablamos de hacer uno más uno, pero decidimos hacer uno. En el contrato pone sólo uno, pero también está escrito que si todos estamos contento, Yamaha, nosotros y Petronas, pero dependerá mucho de mis resultados de la primera parte de la próxima temporada y luego, en la pausa de verano, decidiremos juntos qué hacer, pero habrá que ver", continúa al respecto Valentino Rossi.

"Si el año que viene voy fuerte, soy competitivo, hago podios y lucho por estar entre los cinco primeros del campeonato, puedo también continuar, pero esperemos al año que viene, además, aquí las cosas cambian de un día a otro. Va bien así a mi edad", señala Valentino Rossi.

Y, al hablar de seguir más allá de 2021, Valentino Rossi reconoce que "no es una opción verdadera, pero en el contrato está escrito que, si todos estamos contentos, continuamos".

"Me enfadé un poco con Yamaha porque al principio ponía un año sólo, como si fuera seguro el último, y yo les dije que no era verdad, no será seguramente el último porque hará falta ver cómo voy y lo han entendido y están de acuerdo conmigo, pero hemos decidido juntos que de momento firmamos uno y luego ya veremos", recalca Rossi.