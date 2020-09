Un exjefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Marañon será el 'Simón' madrileño

Emilio Bouza, exjefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, será el 'Fernando Simón' que la Comunidad buscaba para reducir la exposición mediática de la presidenta Ayuso. Bouza, nacido en Galicia, ejercerá de portavoz del Grupo Covid-19 que conformaron Comunidad y Gobierno central tras la reunión de Sánchez y Ayuso el pasado lunes.

El nuevo portavoz es experto en enfermedades infecciosas y microbiología, se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense en 1970 y realizó el Fellowship en Enfermedades Infecciosas y Microbiología en el Center for the Health Sciences de la Universidad de California, Los Angeles. En España fundó la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Departamento de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Ejerció también, a nivel europeo, la secretaría general de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases y ha dirigido varias publicaciones científicas.

Fuentes de la consejería de Sanidad apuntan que el doctor Bouza es muy próximo al consejero Enrique Ruiz Escudero. Según ha explicado el propio Ejecutivo regional su labor será de carácter técnico y tendrá capacidad para comunicar.

Durante la reunión, que ha servido para nombrar a Bouza, también se ha acordado el nombramiento de los cuatro técnicos sanitarios que trabajarán en coordinación con el Grupo COVID-19. Por el Gobierno de España, se ha designado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Por la Comunidad de Madrid, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y el asesor de Salud Pública y Plan COVID-19, Jesús Canora.