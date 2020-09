El cura apuñalado en Madrid: "Me defendí como Bruce Lee y le dije 'mira, yo no me voy a dejar matar'"

La historia de terror del padre Javier Contreras, sacerdote de la parroquia de San Josemaría Escrivá de Balaguer, en Alcorcón, adquirió tintes de hazaña heroica primero y de comedia después, cuando el propio cura decidió escribir a sus feligreses para tranquilizarles. Antes había pasado por una experiencia dramática, cuando un joven con problemas pisquiátricos le apuñaló en la mañana de este jueves en el aparcamiento de su Iglesia tras decirle "te voy a matar". El padre Contreras ha explicado en La Ventana de Madrid el suceso, que le llevó a forcejear con su atacante, mientras rezaba por él, y decirle a la cara "mira, yo no me voy a dejar matar".

"Abro el templo todos los días a las 7:05, porque tengo misa para madrugadores a las 7:45", ha relatado a Radio Madrid. Fue entonces cuando se topó con el asaltante, que se había colado por el portón hasta el aparcamiento y al que había visto el día anterior. "Pensé que era una persona necesitada de ayuda. Me dirigí a él y le dije '¿necesitas algo de mí?'". Pero lo que ocurrió fue que el joven le lanzó su intención de matarle. "Para mi sorpresa vi que llevaba un cuchillo de cocina en la mano. Vino corriendo hacia mí y dijo 'voy a matarte', sin más."

El cura trató de esquivarle, forcejearon y ambos acabaron en el suelo, mientras el padre Contreras se revolvía para huir de las acometidas. Logró levantarse y amenazó con llamar a la policía para tratar de intimidar al chico, corrió por el aparcamiento e intentó refugiarse en el despacho de Cáritas cerrando la puerta por dentro, pero el atacante interpuso el pie entre la puerta y el marco para impedírselo.

Finalmente, el religioso consiguió escabullirse y resguardarse en la Iglesia, donde recibió la asistencia de varios feligreses que llamaron a la Policía Nacional. Hasta el lugar acudieron cuatro patrullas y los agentes redujeron y arrestaron al agresor. Según los policías, este mostraba una actitud muy agresiva, hirió a cuatro agentes, les amenazó de muerte y dijo que quemaría la comisaría.

El padre Contreras ha explicado en La Ventana de Madrid que el enfrentamiento le ha dejado 22 puntos de sutura en la espalda, con tres heridas no muy profundas. "He querido tranquilizar a los feligreses y dar un toque de broma", ha indicado sobre la carta en la que decía haberse defendido "como Bruce Lee"

"Me defendí como Bruce Lee"

Horas después de los hechos, la víctima ha querido enviar una misiva a sus feligreses. "Me defendí como Bruce Lee con Clergiman, y gracias a eso no fue a mayores. Estuve sereno en todo momento, rezando al Señor por ese pobre chico. Antes, durante el forcejeo de cinco minutos y después: está detenido e ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital. Un pobre chico que quería matar a un sacerdote 'porque los sacerdotes matamos a los niños...', recoge en el texto.

También detalla en la carta que preguntó a su atacante, cuchillo mano, por qué hacía esto contra personas que ayudan a los demás. "Mira, le dije, desde mayo hemos entregado más de 30 toneladas de alimentos en Cáritas a personas muy necesitadas. Y él me contestó: 'Por eso no te he matado, Cáritas me ha salvado la vida", ha señalado.

El cura ha explicado en la SER que no conocía de nada a su atacante, que es un chico joven con problemas psiquiátricos y que "las cosas que decía eran totalmente irreales". Ahora se encuentra bien y "esta tarde (jueves) tengo oración con el Santísimo y misa a las 20.30".