"Han convertido a los centros de salud en el cajón de sastre del sistema"

Castilla La Mancha va a contar este curso con el mayor número de sanitarios en formación de la historia: 1.414. Lo ha dicho en el pleno de las Cortes el Consejero de Sanidad durante el debate sobre atención primaria propuesto por CS.

Su diputada, Ursula Lopez, ha lamentado que los centros de salud se hayan convertido en el "cajón de sastre" del sistema. Una atención primaria infradotada técnica, humana, materialmente con telemedicina "del siglo pasado" y una burocracia que ahoga al sanitario destrozando la esencia de la atención que es el paciente y no el papeleo. Sugería sustituir las incapacidades temporales por cuarentena en justificantes de salud pública o declaraciones responsables por parte del trabajador para no sobrecargar los centros de salud. Además ha pedido que se ofrezcan condiciones atractivas y estabilidad a los profesionales que, por cierto, han pasado "de los aplausos a los insultos"

El partido popular ha reseñado ejemplos en los que la atención primaria acumula una demora superior a la semana, con pacientes que han llamado "hasta 49 veces" para pedir cita. "Ahora se les ha ocurrido un call center", bromeaba Jose Antonio Moreno, en lugar de dotar a los centros de salud de personal suficiente. En tan solo un mes, decía, se ha pasado de 53 ingresos a 621 con 22.000 casos nuevos, siendo la región la cuarta de europa con más tasa de incidencia. Se preguntaba cuántas medidas preventivas ha tomado el gobierno teniendo en cuenta que las restrictivas solo se toman "a posteriori"

En defensa del Gobierno, el socialista Angel Godoy reprochaba a los miembros del PP que no critiquen a presidentes autonómicos de su signo político que también están criticando la gestión madrileña. Y ponía como ejemplo que los resultados de las PCR se obtengan en apenas 24 horas cuando "hay comunidades donde tardan de media 12 días" En contra de lo dicho por el PP, Godoy sí ha defendido el nuevo call center que en apenas 6 días ha recibido 40.000 llamadas, 24.000 de ellas para dar citas.

Cerraba el debate el Consejero de Sanidad. Jesús Fernández ha insistido en que Castilla La Mancha no es una isla. El protocolo de los rastreadores es el mismo que en toda España y la inversión por habitante aquí muy superior a la de otras comunidades. Ha negado que 3.000 médicos se hayan ido al extranjero, son los que han pedido certificado de idoneidad para poder viajar, sin que ningun gobierno esté de acuerdo con que se marchen. Aquí ha avanzado que este curso contaremos con una cifra récord de médicos en formación, 1.414 frente a los 195 que había cuando el PP dejó el Gobierno. "Ya se yo que el call center no es la solución, pero si una herramienta, no inventamos la pólvora" ha aseverado. Y como muestra de la utilidad de la "telemedicina" los 462 melanomas malignos encontrados con la teledermatología, implantada al 100% .