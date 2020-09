Ziganda: "El objetivo es hacer un equipo fuerte, sólido y que tenga opciones serias de ganar"

El Real Oviedo recibe el domingo en el Carlos Tartiere la visita del RCD Espanyol, un equipo llamado a pelear por el ascenso directo a la Primera División y que mantiene el bloque de la campaña pasada. Un rival complicado, ante el que el Real Oviedo buscará la primera victoria de la temporada.

Para ello ha trabajado el Real Oviedo durante toda la semana, pero lo que no está claro es si finalmente Giorgi Aburjania y Blanco Leschuk van a estar disponibles para el choque, tal y como confesó el técnico José Ángel Ziganda.

Escucha la rueda de prensa de José Ángel Ziganda.

"Vamos a esperar hasta el domingo para ver si entran en la convocatoria, también hay temas burocráticos de por medio. Así como a Nahuel y Marco les vimos que estaban, ellos no conocen el grupo y la dinámica. Para ellos es todo nuevo; estilo y compañeros nuevos. Vamos a ver si pueden entrar en la convocatoria, de inicio no lo veo fácil", afirmó en primer lugar sobre Aburjania y Leschuk.

Siguiendo con los nombres propios, Ziganda también habló de la opción de ver a Nahuel Leiva como titular: "Me gustó su actitud. Se le veía con un puntito de energía, con ganas de aportar. No es normal que con tres días de entrenamiento entrase. Para este domingo, tenemos que pensar. No está para 90 minutos y pensaremos cómo lo podemos aprovechar mejor".

"Viti ha hecho una gran temporada y tiene unas grandísimas condiciones. No sé cómo era antes, pero ahora es un jugador que nos puede aportar mucha velocidad y cosas en el plano deportivo. Le invito a que siga como hasta ahora. Esta semana ha tenido el esguince y está mejor de lo esperado, puede que contemos con él de cara al fin de semana", analizó también el técnico carbayón.

Además Ziganda también habló sobre las opciones de regresar al sistema que más le gusta: "No creo que usemos un 4-4-2 porque todavía no tenemos los jugadores apropiados para jugar así. No veo todavía delanteros preparados preparados, y si los tenemos los hay que guardar en el banquillo para salir de refreso. Lo de repetir once... hay gente que puede entrar".

"No nos ha trastocado porque lo habíamos previsto, sabiendo que era una posibilidad. Andar con esa incertidumbre no es lo mejor teniendo en cuenta en la liga que estamos jugando. Qué menos que tener los horarios con más antelación", comentó sobre el cambio de día del partido.

"Además de la plantilla, que llama muchísimo la atención, el entrenador ha confeccionado un bloque defensivo muy potente. En pretemporada les han hecho un gol y en los dos partidos de liga les han hecho media ocasión. Lo que más destaco no es su calidad, que la tienen, si no lo armados que están. Han empezado con una mentalidad muy clara", explicó sobre el Espanyol para terminar con los asuntos referentes al partido del domingo.



"La plantilla en principio creo que está cerrada, el plazo no. Si se produjese alguna baja significativa a nivel deportivo, de los que son claves, y se pudiese incorporar algo que mejora la plantilla claramente... no le haría ascos. La plantilla está hecha, pero falta hacer el equipo. No es el del año pasado, hemos tenido muchos cambios, y tenemos mucho margen para trabajar. El objetivo es hacer un equipo fuerte, sólido y que tenga opciones serias de ganar los partidos", sentenció.

"Edu es un chaval ejemplar. Una de esas personas que merece saber su situación a la mayor concreción posible. Su cuerpo le pide jugar y si encuentra un equipo en Segunda o Segunda B que le da esa opción, le debemos respetar y ayudar. Si lo perdemos, perderemos un gran tipo y a un jugador de equipo", finalizó Ziganda al ser preguntado sobre la posible salida de Edu Cortina.

El Real Oviedo se verá las caras el domingo contra el Espanyol con la baja confirmada de Rodri Ríos, pero pendientes de ver qué ocurre finalmente con los trámites para las fichas de Giorgi Aburjania y Blanco Leschuk.