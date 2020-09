El Ayuntamiento llevará a pleno una ordenanza reguladora de declaración responsable en materia urbanística

El delegado municipal de Urbanismo, Jesús Vázquez, ha informado de la presentación en la comisión de urbanismo para su debate y aprobación en el próximo pleno de la ordenanza reguladora de la declaración responsable en materia de urbanismo.

Según ha explicado, la ordenanza pretende que el medio de intervención mediante declaración responsable incluya tanto las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica como las obras de reducido impacto urbanístico ( lo que se conoce como obra menor) en las que sea suficiente un control posterior para determinar su adecuación a la normativa aplicable, permitiendo ejecutar las mismas de manera inmediata desde el mismo momento de su presentación en el Ayuntamiento, lo que ayudará a potenciar, ha manifestado, el creciente desarrollo de la ciudad, garantizando el principio de seguridad jurídica.

Por otro parte también se busca el objetivo, ha añadido el concejal, de potenciar la reducción y racionalización de tramitaciones, simplificando las mismas, reduciendo más los plazos de respuesta a las solicitudes que se plantean por los interesados.

En este sentido, el Ayuntamiento ha realizado una valoración de los supuestos que pueden sujetarse a declaración responsable considerando que no son necesarios controles previos para aquellas obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica y para aquellas obras que no tienen un impacto urbanístico susceptible de un control a través del medio de intervención de las licencias, por no estar justificado en razones imperiosas de interés general, lo que se sustituye por un régimen de control posterior, permitiendo a las personas y empresas iniciar la actuación desde el mismo momento de la presentación de la declaración responsable o comunicación en la que manifiesta que cumple con la legalidad y que dispone de la documentación que así lo acredita.

Vázquez ha aclarado que la declaración responsable, de ningún modo supondrá la ausencia de control municipal, sino que se efectuará en un momento posterior al inicio de la actuación.

Los objetivos de la norma serán regular la tramitación de los medios de intervención en el uso del suelo y la edificación contemplando puntos como el ámbito de la aplicación, el régimen jurídico específico de las declaraciones responsables, los efectos de dichas declaraciones o el control de las actuaciones declaradas. También se busca simplificar la tramitación, así como sistematizar las actuaciones urbanísticas sujetas a declaración responsable, según la tipología de las obras y la clasificación urbanística del suelo y, por último, facilitar a las personas y empresas el conocimiento y comprensión de la normativa aplicable a su actuación urbanística.

El delegado ha añadido que, a efectos prácticos, la norma dispone de un listado de actuaciones sujetas a la declaración responsable en el anexo correspondiente. Esto quiere decir que el ciudadano va a conocer concretamente lo que puede y lo que no puede a la hora de solicitar la licencia de obras. Una vez publicadas las ordenanzas, se abre el plazo de un mes de exposición pública para las alegaciones que se quieren presentar. Gracias al decreto 2/2020 de la Junta de Andalucía se permite este tipo de actuaciones dentro del conjunto histórico sin requerir las autorizaciones pertinentes de otras administraciones al tratarse de las conocidas como obras menores.