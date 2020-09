Molta paciència haurà de tenir Francisco abans no pugui fer la tria de jugadors que vol i no la que pot. La primera llista de la temporada n'és una mostra.

Stuani -més enllà de no saber si serà blanc i vermell fins que no es tanqui el mercat- en queda a Girona per sanció, Aday perquè s'està recuperant d'una operació al nas i Gallar perquè és a punt de convertir-se en jugador del Cartagena.

Una llista amb tres porters, tres jugadors del filial i en la que només hi ha dos laterals, Calavera i Franquesa, perquè tot i que Yan Couto entrena a Girona des de fa dies i, fins i tot, l'entrenador el menciona en roda de premsa, encara no té els papers per ser anunciat. La competència de Franquesa al costat esquerre ni ha arribat encara.

També hi ha entrat Bernardo, una altra peça que pot ser que interessa que marxant per la seva alta fitxa, i Granell, Diamanka, Jairo, Juanpe i Alcalá, jugadors, tots ells, amb el futur a Girona gens assegurat a hores d'ara.

En aquest escenari, quan al tècnic se li pregunta si l'objectiu és l'ascens respon que, des del realisme, de la mateixa manera que quan va arribar, per plantilla i pressupost no es podia plantejar res més que no fos l'ascens, ara no té sentit plantejar-se "un objectiu a llarg termini" o "un repte que no vagi més enllà del partit de demà a Gijón". "No podem enganyar-nos", ha sentenciat.

Té una plantilla amb talent jove i inexpert i està per veure quins veterans quedaran. El tècnic diu que buscaven un rejoveniment i canviar una mica el perfil d'equip per buscar més "els espais" però està costant trobar les peces perquè "hi ha equips que estan clarament per davant com el Leganés o l'Espanyol".

Tot al contrari que el rival de demà, l'Sporting, que "té un 11 inicial amb el 85% de jugadors de la temporada passada i que en els dos primers partits ho han fet molt bé". Els asturians, amb David Gallego a la banqueta, han guanyat els dos primers partits de lliga per 1 a 0 i ocupen posició d'ascens directe amb el Rayo Vallecano.

Stuani, Gallar i Samu Saiz

Amb el mercat encara obert era impossible no preguntar-li a Francisco per la situació de Stuani. El tècnic és conscient que el mercat dictarà sentència però diu que l'uruguaià es vol quedar i que l'ha vist "entrenar com un vailet, com Pablo Moreno".

Diferent és el cas de Gallar. Ha quedat forta de la llista perquè està intentant "sortir a un altre equip" que és el Cartagena. Ahir al vespre el club murcià volia anunciar el seu fitxatge però ho va postposar. De moment, encara no és oficial.

Amb el permís de Stuani, Samu Saiz té tots els números per ser el referent, ara que ja no haurà de cohabitar amb Borja García al mig del camp. L'entrenador admet que el jugador madrileny "ha tornat amb moltíssimes ganes" i que estan "recuperant al millor Samu dels últims anys".