Comienza a remitir esta segunda oleada de contagios según Sanidade

Desde el inicio del plan de contingencia del COVID-19 se han curado 1.224 pacientes ( 10 más que en el día de ayer ) y han fallecido por este virus en el área sanitaria 19 pacientes.

En cuanto a realización de PCR’s, en las últimas 24 horas se han realizado 750, que se añaden a las 38.805 ya efectuadas desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés .

Sobre esta segunda ola, el Jefe de Servicio de Alertas Epidemiológicas de la Jefatura Territorial de Sanidade en Pontevedra, el Dr Miguel Àlvarez Deza ha revelado hoy que, desde que se están aplicando las restricciones especiales, hemos tenido 36 brotes que han provocado 257 casos nuevos. También que los casos detectados en los centros escolares han sido niños contagiados con sus padres y que esta segunda ola está empezando a bajar.

Aparte de la preocupación por los grandes brotes, Sanidade recuerda guardar todas las medidas de seguridad y dice que los jóvenes son los que siguen incumpliendo las medidas.

Las cosas no pintan muy bien en la comarca do Salnés por el brote que se ha registrado en la empresa AVIGAL situada en el polígono de Sete Pías de Cambados, y que se ha descontrolado por completo por el alto número de contagios que se derivan de este brote. Las autoridades locales hacen un llamamiento a todos los vecinos para que, ahora más que nunca, cumplamos las normas sanitarias, guardemos las cuarentenas y evitemos al máximo reuniones entre amigos y familia. Seis meses después de su inicio, ahora la pandemia hace extremar las precauciones en la comarca do Salnés.

El área sanitaria Pontevedra-Salnés confirmó que hay 96 casos activos vinculados al brote de la avícola pero pueden ser muchos más.

La Xunta de Galicia, de entrada, amplia las restricciones a Vilanova de Arousa. Por lo tanto, en las próximas horas el Diario Oficial de Galicia publicará las mismas restricciones para Vilanova, como las que ya están en vigor en Pontevedra, Marín, Vilaboa, Poio o Vilagarcía, por ejemplo. Hablamos de limitar el aforo en tiendas, bares, restaurantes y otros espacios de ocio al 50 %, reuniones limitadas a 10 personas o terrazas al 75 % de aforo. La situación se recrudece en Vilanova porque según el alcalde no se puede controlar el trasvase diario de gente entre Vilagarcía, Vilanova y Cambados ya unidos de por si por la actividad social y laboral.

Esta mañana el regidor Gonzalo Durán explicó que en Vilanova hay 20 casos y como mínimo la mitad derivan del brote de Cambados. Durán endurece su discurso y pide a la población que se confine voluntariamente, que solo nos movamos del trabajo a casa y de casa al trabajo y limitemos lo máximo posible la vida social.

Vilanova de Arousa por lo tanto se suma a los concellos gallegos con restricciones para frenar el avance de la pandemia y en Vilagarcía se confirman tres nuevos contagios ligados al brote de la avícola de Cambados. En total son 60 casos positivos, tres más que ayer.

El Sergas ha notificado al alcalde de Vilagarcía que son tres trabajadores de la avícola.

La empresa Avícola de Galicia dedicada a la cría, despiece y distribución de pollos confirma que ha rebajado la producción de la planta en Cambados más de un 60 % para poder incrementar el distanciamiento físico entre los trabajadores y mantiene que tiene confirmados 52 casos positivos dentro de la empresa, es decir, hasta llegar a los 96 que confirma el Sergas, los restantes provienen de familiares u otros contactos estrechos.

En Cambados, localidad origen de este brote, hay preocupación por el número final de afectados que el brote pueda desencadenar. El Concello está en contacto permanente con el área sanitaria para saber cuál es el aspecto que toma todo esto.

El sindicato CIGA, por su parte, ha salido a la palestra esta mañana para acusar a la Xunta de “actuación negligente” en el control del brote y pide responsabilidades.