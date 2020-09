José Carlos Díez: "Damos nuestros datos a Google y no al Gobierno para controlar la pandemia"

La pandemia de la covid-19, también, ha trastocado los planes de la Escuela de Ciudadanía de Manzanares. Una cita cultural que, en aquella antigua normalidad, habría vuelto a llenar la Casa de Cultura de esta localidad de Ciudad Real. Sin embargo, este curso (atípico) se ha iniciado con una charla, de unos 30 minutos, a través de la pequeña pantalla y de la retransmisión en streaming.

De esta manera, tanto la televisión local de Manzanares, como el canal de YouTube de la Escuela de Ciudadanía y la página de Facebook de Cadena SER Valdepeñas han emitido esta primera entrega. Una entrega en la que ha participado el prestigioso y reconocido economista, José Carlos Díez, quien ha hecho un repaso sobre las claves de la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo.

VÍDEO | Vea la primera entrega del nuevo curso de la Escuela de Ciudadanía

En este sentido, Díez ha reseñado que "estamos dando nuestros datos a Google pero nos negamos a cederlos al Gobierno para que intente controlar esta pandemia". En esta línea, este economista ha abogado por el uso de la geolocalización para hacer frente a esta pandemia, tal y como han hecho en otros países como Japón o China, además de otros tantos en Europa como Alemania o Finlandia.

Además, durante esta charla, el propio protagonista, ha puesto el énfasis en el retraso tecnológico que acumula España. Con ello, asegura que "llevamos una década sin invertir en I+D+I y ciencia, mientras que países asiáticos han doblado su presupuesto". Un hecho, según este economista, que ha provocado que nuestro país esté menos preparado a hacer frente a esta pandemia.

La importancia de los presupuestos y de la ayuda europea

También, Díez ha analizado la situación de los futuros presupuestos. En esta línea, ha reafirmado que "debemos cumplir la ley y presentar unos presupuestos a tiempo [...] no solo debemos ser un país serio sino parecer un país serio". No obstante, afirma que "todos los presupuestos deben tener ideología". Además, tanto este año como el que viene "no hay que hacer ajustes [...] después sí que habrá que hacerlo".

En este mismo terreno económico, Díez, quien fue muy crítico con Europa durante la pasada crisis económica, confirma que "ahora está funcionando bien y está ayudando a España [...] El Banco Central Europeo lleva comprando deuda, por valor de hasta 100.000 millones de euros, desde que iniciamos este 2020".

Sin embargo, pronostica un ajuste de las cuentas públicas, puesto que, con esta pandemia, el déficit público va a sobrepasar el 120 % del PIB. Una circunstancia que "llevará años solventarla". No obstante, en cuanto a la economía, avanza que la recuperación será bastante más rápida que en la crisis de 2008. Todo ello, porque "parece que esta crisis es menos compleja que aquella".

La reforma de las pensiones, un asunto (aún) pendiente

También, sobre la reforma de las pensiones, Díez aboga por adaptarlas a los nuevos pensionistas que entren en el sistema. De esta forma, este economista descarta ajustes a los que ya están cobrando este salario. Todo ello, porque, actualmente, hay pensiones de hasta 2.500 euros mensuales que, en su opinión, no pueden prolongarse a los nuevos pensionistas "hay que adaptarlas a la nueva realidad".

Las grandes plantas solares: la nueva burbuja económica

Por otra parte, Díez se ha pronunciado sobre la gran proliferación de grandes plantas solares en la provincia de Ciudad Real. Sobre ello, ha subrayado que se está generando una gran burbuja, como la que se produjo con el sector de la construcción, hace unos años.

Además, ha recalcado que "hay más autorizaciones para plantas solares en España que en toda China". No obstante, "la ventaja, ahora, es que no va a tener un coste para el contribuyente porque no llevan subvenciones pública". Por ello, ha recomendado apostar por la instalación de placas solares en los edificios ya existentes. En esta línea, apuesta por su colocación en edificios públicos, con el fin de ahorrar en la factura de la luz y poder destinar ese ahorro a otras partidas, como las sociales o de las ayudas económicas para las distintas empresas.