Familiares de DomusVi barajan la vía contencioso administrativa en su denuncia por los 73 fallecidos en Alcoy

La Asociación de Familiares y Afectados y la plataforma de familiares de residentes de DomusVi de Alcoy y Cocentaina están a punto de concluir el proceso de investigación del brote de Covid19 que provocó la muerte de 73 ancianos de los 134 del centro de Alcoy. José Luís García, presidente del colectivo, anunció en la concentración a la que asistieron un centenar de personas, a las puertas del geriátrico en la calle Oliver de Alcoy-, que en la asamblea que desarrollarán a mediados de octubredecidirían el sentido de la denuncia que van a presentar en los juzgados de Alcoy. “Hemos pasado muchos meses mal y tenemos que valorar hacia donde encaminar la denuncia. Queremos algo que no se alargue demasiado en el tiempo ya que esto que sería una sobrecarga a la vista de otros casos en que la justicia es muy lenta y al final no hay una resolución satisfactoria. Queremos una sentencia pronto y lo más justa posible”, Preguntado sobre si la denuncia iría contra la empresa, García avanzó: “Estamos valorando varias vías, una de ellas la contencioso-administrativa”.

El vicepresidente de la asociación, Jordi Santonja, lamentó el tono del último comunicado de la gerencia de DomusVi en el que se defiende la gestión en el geriatrico en todo momento. Sin embargo, consideró significativo que la persona que estuvo al frente de la gestión de la residencia de Alcoy durante el brote, que afectó a la práctica totalidad de residentes y trabajadores, haya sido apartada temporalmente de su cargo. “Que se la hayan quitado de encima es admitir que tenía algo de culpa. Sabemos que dejó el cargo esta semana y la está sustituyendo la asistente social”. Santonja se mostró expectante por ver si este cambio mejoraba las actuales circunstancias en el régimen de visitas que en actualidad se reducen a media hora cada 10 días en el interior del centro. “Los ancianos necesitan sol y aire. No sé porque no los permiten hacer más que una visita cada 10 días. No entendemos porqué tanta indisposición. Estas personas necesitan el apoyo y ver a los familiares”.

Reiteró las denuncias que comenzaron hace un año de necesidad de más personal para atender a sus familiares y otras carencias que provocaban que sus familiares no estuvieran bien atendidos. “Si hay una persona y tiene que limpiar y cuidar residentes, eso puede derivar en lo que pasó y que al final se infectaron todos residentes y trabajadores. Ahí está el secreto, en la falta de personal”, concluyó.

La protesta que se llevó a cabo en Alcoy forma parte de las convocadas en el ámbito nacional bajo el lema Justicia para las víctimas, dignidad para los residentes. El acto comenzó a las seis de la tarde y finalizó media hora más tarde con un aplauso de los asistentes.