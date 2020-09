El Linares aprueba unas cuentas "con pérdidas" para la nueva temporada

La asamblea de socios celebrada hoy, en el pabellón Julián Jiménez del Parque de Deportes de San José, se ha cerrado con la aprobación de todos y cada uno de los puntos que había en el orden del día. El más importante tenía que ver con los números económicos del Linares Deportivo, tanto de la pasada temporada como de la campaña 2020/21. En este sentido, el impacto de la pandemia del coronavirus ha monopolizado el estado de las cuentas que, para el próximo ejercicio, arrojarán resultados negativos (-140.000 euros) pese al presupuesto contemplado de 748.989,56 euros.

La ausencia de taquillas desde el pasado mes de marzo, evidentemente, ha mermado las arcas de la entidad. Un escenario que se complica aún más dada la normativa de la Junta de Andalucía y la RFAF sobre el límite de espectadores en Linarejos para la nueva temporada. El tope de 800 espectadores presenciales en el templo minero condena, presupuestariamente, el proyecto diseñado para el regreso a la Segunda B, si bien, el club espera paliar esta catastrófica previsión con el lanzamiento de tres abonos no presenciales. Se denominan "sentimiento, simpatizante e infantil", creados en búsqueda de apoyos entre incondicionales azulillos que, salvo nueva modificación institucional, verán al Linares desde Footters.

Otro imprevisto es el rechazo de la Diputación Provincial de Jaén para patrocinar al club "si no es el principal esponsor". Los 70.000 euros + IVA que iba a aportar la administración provincial, de momento, no formarán parte del presupuesto a no ser que se revisen las condiciones en los próximos días. Para ello sería necesario encontrar una fórmula de ayuda distinta que, por supuesto, sea aceptada por ambas partes. Como ya es conocido, MLC será la primera marca en las camisetas del equipo. Al menos, como respiro, el Ayuntamiento de Linares ha comunicado que "duplicará la partida" que destina al club, la cual, pasará a ser de 60.000 euros.

No en vano, Jesús Medina, presidente del Linares, anunciaba ayer que la directiva no va a parar de trabajar para encontrar nuevos caminos de esponsorización (o renovar los contratos con las firmas colaboradoras de años atrás), entre otras estrategias que faciliten la superviencia de la casa azulilla. Una entidad que, por cierto, aumenta la familia. Desde hoy, de manera oficial, la sección femenina cuenta con el apoyo de los socios. Y entre las novedades principales está la fusión con el Linares Futsal que, también, tiene ya preparada "una de las habitaciones del hogar" aunque con vistas a la temporada 2021/22.

Los socios, además, han votado favorablemente en torno a otros de los apartados del club, esto es, el nuevo deporte "eSports". Llegados hasta aquí, de esta asamblea se desprende otra parte importante para el futuro azulillo. En este sentido, han quedado convocadas las elecciones a la presidencia que tendrán lugar el próximo sábado 10 de octubre. "Las diferentes candidaturas que se presenten tienen de plazo hasta el día 6 de octubre para formalizarlo", informan desde el Linares Deportivo.

FICHAJE

De otro lado, la institución linarense de fútbol ha anunciado, oficialmente, la incorporación del defensal central cordobés Fran Morante. Es un jugador "intenso, con carácter y agresivo" que tiene sobrada experiencia en la categoría. Conocedor del grupo IV de la Segunda B, Morante pasó primero por clubes como el Córdoba CF, donde comenzó su carrera, militando después en equipos como el Granada B, Real Murcia, CD Badajoz y el Internacional de Madrid.

Fran Morante, nuevo jugador del Linares Deportivo / Subham Click

El último de los fichajes estivales del Linares, en total, acumula 163 partidos en el peldaño de bronce del fútbol español. La pasada temporada se marchó a la Liga India para formar parte del Mohun Bagan, desde donde procede para someterse a la discplina del entrenador malagueño, Alberto González.