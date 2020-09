"No queremos solo llevarnos bien con el consejero. Queremos contenidos y medidas concretas"

La responsable de Educación del sindicato ELA, Miren Zubizarreta, ha repasado la situación de la comunidad educativa desde el inicio del curso. Los últimos datos ofrecidos por el departamento señalan que el número de aulas de los centros educativos vascos clausuradas por casos de covid-19 ha subido a 280, lo que supone 15 más que las que estaban afectadas este jueves.

Asegura Zubizarreta que “es importante el número de centros afectados y que todavía es septiembre y que cuando llegue el otoño y, si no se adoptan las medidas adicionales para garantizar la salud ni los recursos para ello, la situación puede derivar en algo más grave”. “La responsabilidad del departamento debe ser adoptar esas medias y poner a disposición de los centros esos recursos para minimizar el impacto”, ha señalado en ‘Hora 14 Euskadi’.

Reuniones con el consejero

A partir de la semana que viene, mañana en Bizkaia, el consejero comienza una ronda de encuentros con los directores de los centros públicos “con la intención de presentar su proyecto para la legislatura, compartir reflexiones sobre la situación y necesidades del sistema de enseñanza y para que los directores le hagan llegar sus preocupaciones al respecto”, según señalaban desde Educación. La representante sindical no es muy optimista respecto a los frutos de esas reuniones, “habrá que ver qué pasos da el departamento pero sabemos que con los sindicatos no está teniendo ningún tipo de negociación ni interlocución. Urge poner en marcha una planificación integral para todos los centros e la CAV y no se está abordando con la urgencia que requiere la situación”, señala.

Jornadas partidas



Zubizarreta también se ha referido al planteamiento de jornadas partidas en el horario escolar por el que apuesta el Gobierno vasco “será adecuada si contamos con los recursos adecuados - para garantizar la salud. No sería problema una u otra jornada si tuviéramos ratios más reducidos, más contrataciones en el servicio de limpieza o la capacidad para aglutinar a los alumnos en nuevos espacios o en el comedor”, afirma.

"No queremos solo llevarnos bien, queremos contenidos y medidas concretas"

Los sindicatos retomarán a partir de la semana que viene, el 2 de octubre., las movilizaciones sin descartar otra convocatoria de huelga como la que se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre. “Es bueno tener buen talante, -en referencia al consejero Bildarratz-, pero lo que queremos no es ‘llevarnos bien’, sino medidas y contenidos encima de la mesa para abordar la negociación”. “El jueves por la tarde nos enviaron n una notificación de que tenían idea de llevar a cabo una serie de refuerzos pero sin el acuerdo ni la consulta de los sindicatos. Es una decisión unilateral y que además no va a ser eficaz porque no responde a un criterio generalizado, es un ‘café para todos’ que no va a solucionar nada y eso es muy preocupante”, concluye.