Radar COVID ya es una realidad desde esta semana en Euskadi. La aplicación de rastreo del Gobierno central ya está operativa y viene para desbancar el lugar que hasta ahora ocupaba COVID-19.eus, la app diseñada entre la empresa vasca EricTel y Osakidetza a finales de marzo para mejorar la trazabilidad de la pandemia.

La llegada de esta Radar COVID a Euskadi supone una mejora sustancial en la trazabilidad del virus con respecto a la herramiento de rastreo del Departamento de Salud. COVID-19.eus era una aplicación un tanto rudimentaria a la hora de analizar el rastreo. La única ventaja que tenía con respecto al rastreo 'analógico' es que tan pronto como una persona diese positivo, se tenía una lista con teléfonos de todos sus contactos cercanos para poder contactar con ellos.

La aplicación autonómica se basaba en un apartado de autodiagnóstico diario que permitía a los usuarios evaluar su estado de salud. Junto a ello, esa lista de contactos agrupados por distintos ámbitos sociales (trabajo, escuela, familia, casa, amigos, etc...) con sus números telefónicos. Si una persona comunicaba su positivo, Osakidetza disponía con mayor celeridad de la lista de contactos del positivo. Sin embargo, esa lista de teléfonos presentaba cierto conflicto con la privacidad.

Más allá de eso, la app sólo ofrecía una actualización de los casos diarios en la app, lo que permitía a los usuarios de la app saber cuántos casos se habían registrado en su localidad en las últimas 24 horas. Pese a ser una herramienta algo rudimentaria, la aplicación ha permitido a Osakidetza detectar 300 posibles casos, enviar a 30 a urgencias y resolver 9.000 consultas gracias a 50 profesionales sanitarios.

Radar COVID, más eficaz y más respetuosa con la privacidad del usuario

Radar COVID, sin embargo, resulta una app bastante más completa y, además, mucho más respetuosa con la privacidad del usuario. Esta aplicación del Gobierno central no necesita ningún dato: simplemente hay que descargar la app, aceptar las condiciones de servicio y los términos de privacidad, dar acceso a que la aplicación use Bluetooth y ya está.

La app no necesita saber ni quién eres, ni dónde vives ni cuáles son tus círculos de interacción social. Simplemente, cada 5 minutos, la app envía un código aleatorio a todos los móviles próximos. Estos códigos no contienen ninguna información personal, de geolocalización o de GPS. La app también recibe los códigos de los móviles próximos que tienen la app instalada. Si dos o más móviles han estado cerca más de 5 minutos, se habrán intercambiado códigos.

La app recuerda los códigos enviados y recibidos durante los últimos 14 días. A partir del día 14, estos códigos se eliminan. Dichos códigos únicamente se almacenan en el propio móvil y no se envían a ningún servidor externo.

Cuando un usuario de la app da positivo, los profesionales sanitarios, si el usuario quiere, le dan al paciente infectado un código mediante el cual notifica anónimamente su positivos por coronavirus a la app. A partir de ahí, todos los teléfonos con los que se haya estado en los últimos 14 días, reciben una notificación en las que se le avisa de haber estado en contacto con un positivo, independientemente de si esas personas son conocidos o desconocidos.

Esto último permite, a diferencia de COVID-19.eus, que los contactos conocidos con los que no se ha estado en los últimos 14 días no sean notificados y que, en cambio, sí lo sean personas desconocidas con las que se ha estado en contacto recientemente. Por ejemplo, una persona con la que se haya coincidido en el transporte público. Además, la notificación de haber estado en contacto con un positivo es anónima, no se explicita quién es la persona positiva con la que se ha estado en contacto.

Estas facultades permiten que Radar COVID no recopile ningún dato personal, detecte más contactos y sea capaz de distinguir quiénes son los contactos que están expuestos al contagio.

"El anonimato puede animar a la gente a descargar la aplicación"

Juan Carlos Santamaría es el director de comunicación de Inithealth y está catalogado por el Financial Times como uno de los 25 influencers de tecnología sanitaria más importantes de Europa. Para él, la diferencia principal radica en que COVID-19.eus "permitía un autodiagnóstico, recibir recomendaciones y hasta asistencia sanitaria", mientras que Radar COVID permite un rastreo "de forma totalmente anónima".

Hoy al mediodía en @SEReuskadi@La_SER, en informativo #Hora14Euskadi, dirigido por @josu_segovia, en crónica de @jmnavarro__, he animado a descargarse la @AppRadarCovid que permite el rastreo de casos de #Covid19 de forma anónima.https://t.co/4UWMw08SBP — Juan Carlos Santamaría CovidWarriors (@jsantamariaglez) September 27, 2020

Santamaría defiende que es importante poner de relieve el punto del anonimato y la privacidad, ya que piensa que es un aspecto que "puede animar a la gente a descargarla". Y es que buena parte de la efectividad de la nueva aplicación está en que haya tanta gente con la aplicación descargada que los móviles intercambien muchos códigos entre ellos. Si la gente no tiene descargada la aplicación, la herramienta no detecta los contactos y por lo tanto pierde su efectividad para el rastreo.